Конец 2025 года якобы принесет войну в Британии, новую моровую язву и падение астероида.

До завершения 2025 года еще далеко, но в сети уже ширится волна тревоги: интерпретаторы пророчеств Нострадамуса утверждают, что последний квартал года может принести "катастрофические" события - от войны в Британии до падения метеорита, пишет Express.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Французский астролог XVI века, "самый известный провидец мира", якобы предсказал сразу несколько апокалиптических сценариев. Среди них - падение "огненного шара из космоса", политические потрясения на Западе, новая пандемия и даже начало войны на территории Британии.

При этом Нострадамус также упоминал "конец долгой войны", что многие трактуют как возможный завершающий этап российско-украинского конфликта.

В цитируемом четверостишии говорится:

"Из-за длительной войны все войско истощено так, что они не найдут денег для солдат..."

Но на смену одному завершенному конфликту придет другой - уже на британских землях: "Королевство будет отмечено жестокими войнами... Великий мор из прошлого вернется".

Еще более тревожным выглядит пророчество о падении астероида:

"Из космоса поднимется огненный шар... судьба Земли, второй шанс".

Такие интерпретации вызвали всплеск паники в сети. Впрочем, эксперт по экстрасенсорике Джоанна Джонс из Trusted Psychics призывает не драматизировать. По ее словам, Нострадамус писал "метафорическим языком и загадками", а современные интерпретации часто подстраиваются под актуальные страхи общества.

"Паника говорит больше о наших коллективных тревогах, чем о буквальном предсказании", - подчеркнула она.

