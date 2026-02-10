Магнитные бури 10 февраля: ждать ли шторма сегодня (график)

На Землю будет влиять корональная дыра на Солнце.

В последние дни на Солнце происходили вспышки, однако все они направлены в сторону от нашей планеты, поэтому магнитных бурь пока не ожидается. Об этом свидетельствуют данные meteoagent.

В тоже время Британская геологическая служба сообщает, что сегодня на нашу планету может повлиять высокоскоростной поток из небольшой корональной дыры. Он может привести к периодам активных геомагнитных условий, однако до магнитной бури дело не дойдет.

По прогнозам, 11 и 12 феврадя геомагнитгная обстановка также сохранится спокойной.

Магнитные бури - что важно знать

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, которые возникают из-за вспышек и выбросов энергии на Солнце. Потоки заряженных частиц, достигая планеты, взаимодействуют с магнитосферой и вызывают колебания разной интенсивности.

В периоды повышенной геомагнитной активности могут наблюдаться перебои в радиосвязи, навигационных системах и работе спутников. Некоторые люди в такие дни ощущают головную боль, сонливость или снижение концентрации. Как правило, магнитные бури длятся недолго, однако их влияние ощущается как в технологиях, так и на самочувствии.

