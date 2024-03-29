Биологический пол может играть важную роль в том, как ваше тело перерабатывает и получает пользу от определенной пищи.

Рекомендуемое ежедневное потребление калорий зависит от таких факторов, как вес, возраст и уровень активности, а исследование, опубликованное в 2021 году в журнале Science, не выявило разницы между мужским и женским метаболизмом. Впрочем, как пишет Telegraph, ученые утверждают, что организмы мужчин и женщин перерабатывают и метаболизируют определенные типы пищи по-разному, в зависимости от метаболизма, половых гормонов и строения тела.

Алкоголь влияет на женщин сильнее

Как утверждают ученые, мужчины перерабатывают его эффективнее, чем женщины, из-за разного состава тела, даже если они одинаковы по весу, поскольку женщины имеют более высокий процент жира в организме и меньшее количество воды. Это означает, что женщины быстрее достигают более высокого содержания алкоголя в крови,

Кроме того, женщины более восприимчивы к долгосрочным последствиям алкоголя для здоровья, например, у них больше вероятность быстрого развития заболевания печени, а также кардиомиопатии. При этом они чаще, чем мужчины, страдают от алкогольной тревоги и депрессии.

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Мужчинам сильнее вредят сладкие напитки

Исследования уже давно показали, что женщины более восприимчивы к сладкому, чем мужчины. Однако недавнее исследование показало, что газированные напитки чаще вызывают развитие диабета у мальчиков, чем у девочек.

Кроме того, у мужчин чаще развивается диабет 2 типа, даже если они имеют сравнительно меньший вес, чем женщины. У них также болезнь развивается в среднем в более молодом возрасте. Однако, если женщины болеют сахарным диабетом 2 типа, у них риск сердечных заболеваний возрастает больше, чем у мужчин.

Жирная пища больше влияет на мужчин

Пища с высоким содержанием жира, такая как гамбургеры, бифштексы и сыр, влияет на мозг мужчин и женщин по-разному, и это, в свою очередь, влияет на риск сердечных заболеваний. Так, одно из исследований показало, что мужской мозг чаще воспаляется, а сердце повреждается в случае употребления пищи с высоким содержанием жира. Эти негативные изменения в мозге могут возникнуть даже в течение короткого периода употребления жирной и сладкой пищи.

Мужчины получают больше пользы от темного шоколада

Польза для здоровья темного шоколада включает снижение риска сердечных заболеваний и получение преимуществ от железа, магния и цинка. И мужчины реагируют на такое питательное содержание лучше, чем женщины.

Так, исследователи установили, что качество крови у мужчин улучшилось намного больше, чем у женщин, после употребления шоколада с по крайней мере 70% какао, что помогает уменьшить риск инсульта.

Макароны и менопауза

Диета с высоким содержанием рафинированных углеводов, таких как белый хлеб, рис и макароны, может увеличить риск депрессии у женщин в постменопаузе, согласно исследованию Медицинского центра Колумбийского университета в Соединенных Штатах. Исследователи там обнаружили, что эти продукты вызывают гормональную реакцию в организме, чтобы снизить уровень сахара в крови, что может ухудшить настроение и увеличить усталость у женщин.

Ранее популярный диетолог назвал пять неожиданных групп продуктов, которые следует включить в свой рацион для похудения. Среди них оливковое масло, орехи и жирные молочные продукты.

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