Какой хлеб полезен для здоровья: эксперты назвали 7 видов

Каждый вид хлеба имеет свои преимущества для здоровья.

В магазинах продается много видов хлеба, а самые здоровые и питательные варианты изготавливаются из цельного зерна, содержащего важные витамины, минералы и клетчатку. Поэтому издание verywell health назвало 7 самых полезных видов хлеба для здоровья человека.

Пророщенный хлеб

Такой хлеб изготавливается из цельного зерна, которое замачивают до тех пор, пока оно не начнет прорастать. Цельное зерно содержит все части ядра, что делает его более богатым клетчаткой, антиоксидантами и другими питательными веществами.

Хлеб на закваске

Этот хлеб известен своим уникальным и пикантным вкусом, который получается путем ферментации молочнокислых бактерий и дрожжей. Такой процесс уменьшает количество FODMAP (ферментированных олигосахаридов, дисахаридов, моносахаридов и полиолов), которые могут вызывать газы и вздутие живота.

Также эта ферментация уменьшает количество глютена, фитиновой кислоты, что помогает усваивать больше питательных веществ из хлеба.

100% цельнозерновой

"Белый хлеб изготавливается из рафинированной муки, которая содержит только одну часть зерна, тогда как цельнозерновые продукты содержат зерно целиком", - отмечается в материале.

Поэтому употребление большего количества цельнозерновых продуктов может помочь предотвратить хронические заболевания, такие как сахарный диабет 2 типа и сердечные заболевания.

"Покупая цельнозерновой хлеб, выбирайте тот, на этикетке которого указано "100% цельнозерновой" и цельнозерновая мука является первым ингредиентом", - посоветовали в издании.

Овсяный хлеб

Овсяный хлеб готовится из цельнозерновой муки, овса, соли и дрожжей. Помимо белка и клетчатки, овсяный хлеб содержит бета-глюкан - растворимую клетчатку, которая содержится в овсе, ячмене и ржи. Бета-глюкан замедляет пищеварение и уменьшает всасывание сахара.

"Одно исследование показало, что участники, которые употребляли овсяный хлеб, обогащенный бета-глюканом, имели меньший уровень повышения сахара в крови и более низкий уровень инсулина после еды, чем те, кто употреблял цельнозерновой хлеб. Однако необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, влияют ли эти эффекты на людей с диабетом", - добавляют в публикации.

Льняной хлеб

Хлеб с семенами льна, изготовленный из цельнозерновой муки и семян льна, богат питательными веществами, включая клетчатку, белок и альфа-линоленовую кислоту (ALA).

ALA - это омега-3 жирная кислота, которая может помочь снизить артериальное давление и улучшить здоровье сердца.

"Одно исследование показало, что употребление льняного хлеба три раза в день в течение семи дней снизило общий уровень холестерина на 7% и уровень "плохого" холестерина ЛПНП на 9%", - подчеркнули в издании.

100% пророщенный ржаной хлеб

Ржаной хлеб изготавливается из цельнозерновой и ржаной муки. В основном в него добавляют тмин, а ржаной хлеб, как правило, содержит больше питательных веществ, в частности клетчатки и витаминов группы B, чем цельнозерновой хлеб.

Безглютеновый хлеб

"Безглютеновый хлеб обычно изготавливают из кукурузы, маниоки, картофеля, тапиоки и рисового крахмала. Он часто содержит гуаровую и ксантановую камедь, которые помогают улучшить его текстуру. Безглютеновый хлеб обычно продается в отделе замороженных продуктов, чтобы продлить срок его хранения", - объясняют в verywell health.

В издании советуют при покупках искать сорта хлеба с минимальным количеством добавок и цельнозерновыми ингредиентами, такими как киноа и коричневый рис.

