Ученые на пороге открытия новых методов лечения людей с онкологией — с минимальными побочными эффектами. Это может случиться благодаря новому исследованию, проведенному под руководством специалистов из академического медцентра NYU Langone Health и онкологического центра Perlmutter.
Известно, что для некоторых белков достаточно всего одной мутации или изменения в инструкциях ДНК, чтобы нарушить баланс между нормальным функционированием и возникновением рака. И из-за этого методы лечения, разработанные для борьбы с мутировавшими белками, могут наносить вред здоровым клеткам, так как эти же "мутанты" могут слишком напоминать нормальные версии белков, пишет Nature Chemical Biology.
В ходе исследования удалось описать разработку абсолютного нового биологического препарата, который воздействует на мутировавший раковый белок HER2 и не атакует его нормальный аналог на здоровых клетках. Научный журнал пишет, что ученые получили его из природных биологических систем.
Эта методика, которая пока еще находится на ранних стадиях, может привести к новым методам лечения онкологических больных с мутациями HER2 с минимальными побочными эффектами. В ходе исследования на мышах удалось значительно снизить рост опухоли, используя собственные методы ученых — без потери веса и видимой тошноты у животного.
"Мы намеревались создать антитело, которое может распознавать единичное изменение в 600 аминокислотных строительных блоках, составляющих открытую часть белка HER2, что, согласно общепринятому мнению, очень сложно", — отметил ведущий автор исследования, доктор философии, профессор кафедры биохимии и молекулярной фармакологии в Медицинской школе Гроссмана Нью-Йоркского университета Шохей Койде.
Для него и команды обнаружение разницы в одной аминокислоте стало настоящим сюрпризом, говорится в материале.
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