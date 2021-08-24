Законодательство страны запрещает прогонять или отстреливать этих животных.

Капибары стали причиной массового недовольство жителей элитного поселка Нордельта в Аргентине.

Об этом сообщает The Guardian.

Нордельта расположена к северу от Буэнос-Айреса была построена на заболоченных территориях реки одной из крупнейших рек континента — Парана.

Читайте такжеТропический лес исчезает: вырубка деревьев в Амазонии за 12 лет достигла максимумаМестные жители жалуются на то, что капибары уничтожают газоны, оставляют много экскрементов, кусают собак и провоцируют ДТП.

Усложняет ситуацию и то, что прогонять или отстреливать этих грызунов запрещено законом.

В то же время, аргентинские экологи утверждают, что животные просто вернулись в свой родной ареал - они обитали на месте водно-болотных угодий, где построили поселок.

Сами зоозащитники изначально выступали против строительства Нордельты. И теперь они надеются, что сложившаяся ситуация привлечет общественное внимание к разрушению водно-болотных угодий страны.

Напомним, что капибары - это крупнейшие из живущих грызунов. Рост взрослых особей может достигать метра в высоту, а вес - 60 килограммов. При этом в природе эти животные живут группами до 20 особей.

Как уже сообщал УНИАН, с 2010 года бразильские леса бассейна Амазонки выделили больше углекислого газа, чем поглотили.

Автор: Станислав Кожемякин