Небольшой процент людей пугают лошади, быки, собаки и кошки.

Ученые доказали, что животные являются одним из самых мощных триггеров человеческого страха. Они на протяжении многих лет представляли собой некую эволюционную угрозу, пишет IFLScience.

В своем новом исследовании, опубликованном в British Journal of Psychology, ученые определили, каких животных больше всего боятся люди. Для этого был проведен эксперимент, в котором приняли участие около 2 000 онлайн-участников из Чехии и Словакии. Их попросили оценить, насколько пугающими и отвратительными они считают 24 животных, которые чаще всего вызывают у людей страх.

Выяснилось, что победителями стали пауки. Они набрали 4,39 балла из 5 за страх и 4,47 балла за отвращение.

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Отмечается, что почти 19% добровольцев испытывали сильный страх при виде фотографии паука. Ученые подчеркнули, что арахнофобия (боязнь паукообразных) является довольно распространенной фобией.

Исследователи объяснили, что люди боятся пауков из-за их причудливого строения тела и склонности к быстрым и непредсказуемым движениям. Помимо этого пауки часто прячутся в темных укрытиях.

На втором месте оказались ядовитые гадюки. Наибольшую реакцию страха их снимки вызвали у 10% добровольцев.

Также ученые поделились, что у людей часто вызывают страх мыши, крысы и летучие мыши. Небольшой процент добровольцев напугали лошади, быки, собаки и кошки.

Другие исследования ученых

Ранее ученые назвали хищника, которого животные боятся больше львов. Они провели специальное исследование, чтобы выяснить, что именно пугает животных.

Кроме того, ученые рассказали, какая рыба в океане самая умная. Их можно встретить парящими в океане, преодолевающими огромные расстояния в поисках планктона.

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