Печальные находки на побережье: из-за войны гибнут самые умные существа Черного моря

Гидролокаторы вражеских кораблей создаются мощные волны, которые негативно влияют на здоровье животных.

В Одесской области вновь обнаружены мертвыми самые умные жители Черного моря - дельфины. Как рассказал доктор биологических наук, сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев, вероятно млекопитающие погибают из-за сонаров, которые используют российские оккупанты на своих кораблях.

"В течение последних дней, море снова вынесло на побережье нацпарка детеныша обычного дельфина - белобочку, неподалеку от нацпарка дельфина афалина в Грибовке. Выбрасывало дельфинов и на берега Черного моря в Болгарии и на Азовских берегах", - подчеркнул Русев.

По его словам, в результате использования гидролокаторов (сонаров), которые действуют на некоторых кораблях РФ возле Новороссийска и оккупированного Крыма, создаются мощные волны, которые негативно влияют на здоровье животных. В частности, дельфины попадают в зону облучения навигационных приборов, что выводит из строя их органы навигации и эхолокации - млекопитающие получают мощную акустическую травму. Ученый объясняет, что при поражении органов навигации и слуха, дельфины не могут применить эхолокацию, то есть становятся фактически "слепыми". Потеряв ориентацию животные теряют акустический контроль над средой.

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"Слепые" дельфины находятся в стрессе и панике, не могут ориентироваться в пространстве. В результате они попадают на всевозможные препятствия, в том числе и мины, разбиваются о скалы. И главное - такие "парализованные" дельфины не могут поймать рыбу и быстро истощаются. Ослабленные от удара гидролокаторов дельфины в стрессовом состоянии резко теряют иммунитет и становятся объектом автономного заражения возбудителями инфекций, вирусы которых в них живут постоянно", - объясняет ученый.

Он уточнил, что это прежде всего характерный для дельфинов вирус - морбиливирус. Не исключено, что от сонаров и в результате бомбардировки и уровня децибел "шума войны", у млекопитающих при резком всплытии на поверхность моря происходит газовая эмболия или декомпрессионная болезнь. Это заболевание, возникающее, главным образом, из-за быстрого снижения давления окружающей среды. В результате чего, растворенный в крови и тканях организма азот, начинает выделяться в виде пузырьков в кровь дельфина. Происходит вспенивание крови и разрушение стенки клеток и кровеносных сосудов, которые блокируют кровоток. При тяжелой форме газовая эмболия может привести к параличу или смерти животного.

"На фоне жестокой войны очень странным выглядит тот факт, что почти 2 года образцы от погибших дельфинов еще исследуются в Италии и Германии и нет ответа, хотя еще 27 июля 2022 года прокуратурой было открыто уголовное производство по ст. 441 - экоцид", - отметил Русев.

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Ученые неоднократно отмечали, что из-за военной агрессии РФ в Черном море погибли тысячи дельфинов. Например, в сентябре 2022 года Одесская областная прокуратура заявила, что с начала полномасштабного вторжения РФ на пляжах Одесской области обнаружено большое количество погибших морских млекопитающих. Вероятной причиной их массовой гибели является использование кораблями страны-агрессора гидролокаторов (сонаров), создающих мощные звуки, которые негативно влияют на здоровье животных.

Были проведены осмотры и вскрытия китообразных - морских свиней и обычных дельфинов (белобочек), найденных мертвыми на побережьях. Специалисты отобрали пробы органов и тканей для дальнейшего лабораторного исследования патологий.

Уголовное производство открыто по факту массового уничтожения объектов животного мира (дельфинов видов азовка, афалина и т.д.) в результате вооруженной агрессии РФ против Украины (ст. 441 УК Украины - экоцид).

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