В этом году металл уже подорожал примерно на 15%.

Золото подорожало до рекордной отметки. Металл реагирует на повышение спроса на фоне роста геополитической напряженности.

Издание Bloomberg пишет, что цена на золото поднялась выше 3 039 долларов за унцию, установив новый исторический максимум. Владимир Путин отказался от 30-дневного прекращение огня в Украине, которого требовал президент США Дональд Трамп. На этой неделе спрос на безопасные инвестиции также вырос, поскольку Израиль нанес авиаудары по сектору Газа, что ознаменовало прекращение перемирия.

Между тем, ФРС США намерена сохранить стоимость заимствований на прежнем уровне. Инвесторы сосредоточатся на обновленных экономических прогнозах банка и пресс-конференции председателя Джерома Пауэлла в поисках подсказок о направлении денежно-кредитной политики США в дальнейшем.

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Трейдеры снижают ставки на дальнейшее смягчение в этом году, что обычно оказывает давление на драгоценный металл, но золото получает поддержку от растущего спроса.

Существуют опасения относительно замедления темпов роста экономики США, поскольку торговая политика президента Дональда Трампа негативно сказывается на настроениях потребителей. Согласно последнему исследованию Bank of America Corp., инвесторы сократили запасы акций США на рекордную величину, что свидетельствует о масштабной ротации на рынках.

Мрачные перспективы как американской, так и мировой экономики подчеркивают роль золота как безопастного хранилища стоимости в сложные времена. В этом году металл подорожал примерно на 15%, продолжив тенденции 2024 года.

Спотовое золото немного снизилось после рекорда и торговалось с небольшими изменениями по цене 3 036,08 доллара за унцию. Серебро не изменилось, платина упала, а палладий вырос.

Цены на золото - последние новости

Аналитики сообщали, что в третьем квартале цена на золото может достигнуть рекордной отметки в 3500 долларов за унцию. Эксперты отмечали, что в этом году цена на золото выросла на 12% из-за неопределенности относительно геополитики и пошлин президента США Дональда Трампа.

14 марта золото достигло рекордной отметки в 3000 долларов за унцию из-за агрессивной таможенной политики Трампа, которая может нанести удар по мировой экономике.

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