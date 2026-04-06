Учёные обнаружили грибок, который ест золото: ему уже нашли применение

Грибок не просто "поедает" золото, а превращает его в защитную оболочку для себя.

В 2019 году австралийские исследователи сделали открытие, которое поставило под сомнение устоявшиеся представления о взаимодействии живых организмов с благородными металлами. Как пишет издание Daily Galaxy, обычный почвенный грибок Fusarium oxysporum проявил способность не только взаимодействовать с золотом, но и буквально "покрывать" себя им, используя металл в качестве своеобразной защиты.

Ученые объясняют, что золото традиционно считается химически инертным элементом, который почти не вступает в реакции с живыми организмами. Это одна из причин его ценности. И именно поэтому открытие гриба, который буквально "пожирает" золото, вызвало значительное удивление в научном сообществе. По словам исследователей, гриб способен окислять частицы золота в окружающей среде, растворять их, а затем снова осаждать в виде твердых частиц на своей поверхности.

Руководитель исследования доктор Цин Боху подчеркнул, что такое поведение является "необычным и странным", учитывая химическую неактивность золота. Фактически, отмечают ученые, гриб делает то, что недоступно большинству организмов – превращает инертный металл в биологически полезный ресурс.

Более того, исследование показало, что грибы, покрытые золотом, обладают эволюционным преимуществом. Они растут быстрее и достигают больших размеров, чем те, которые не взаимодействуют с металлом. Как отмечают ученые, это также способствует формированию более разнообразной грибной среды вокруг них. Фактически, это первое свидетельство того, что грибы могут играть роль в круговороте золота на поверхности Земли.

Открытие было сделано в регионе Боддингтон в Западной Австралии – местности, известной значительными залежами золота. Сам гриб Fusarium oxysporum не является редким: он широко распространен в почвах по всему миру. Некоторые его штаммы безопасны или даже полезны для растений, тогда как другие могут вызывать серьезные заболевания сельскохозяйственных культур.

Несмотря на это, интерес к открытию быстро вышел за пределы фундаментальной науки. Горнодобывающие компании, по данным журналистов, рассматривают возможность использования гриба в качестве природного индикатора месторождений. Анализируя почву на наличие специфических штаммов, геологи могли бы определять перспективные участки для добычи без необходимости массового пробного бурения. Такой подход, по мнению экспертов, способен сократить расходы и минимизировать вред окружающей среде.

В то же время в публикациях последних лет появляются и более футуристические идеи. В частности, обсуждается потенциальное использование микроорганизмов в космической добыче полезных ископаемых. Речь идет о концепции так называемой "метаболической минералургии", когда биологические процессы применяются для переработки руд в сложных условиях, например на астероидах. Впрочем, как отмечают журналисты, эти предположения пока остаются гипотетическими и не являются частью оригинального исследования.

Ученые также предостерегают от некритичного использования такого гриба. Некоторые штаммы Fusarium oxysporum являются опасными патогенами, вызывающими болезнь растений "фузариозное увядание" и способными уничтожать урожаи бананов, томатов и других культур. Это означает, что любое практическое применение потребует строгого контроля, чтобы избежать экологических рисков.

Как писал УНИАН, современная физика подтверждает, что воплотить мечту средневековых алхимиков и превратить свинец в золото в принципе возможно. Это происходит на ядерном уровне: нужно удалить три протона из атома свинца.

Но сделать это чрезвычайно сложно, поскольку требуется очень продвинутое оборудование. В эксперименте на Большом адронном коллайдере ученые случайно получают микроскопические количества золота во время столкновений ядер свинца, но эти объемы практически незначительны.

