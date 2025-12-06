Эти породы не требуют много внимания.

Если вы живете сами и хотите завести собаку, то стоит искать собаку, которая имеет определенный набор тех или иных качеств. Поэтому издание Scotsman назвало 10 пород собак, которые станут идеальными компаньонами для одиноких людей.

Грейхаунд

Грейхаунды намного ленивее, чем кажется на первый взгляд, и больше всего им нравится сворачиваться калачиком на диване вместе со своим хозяином после пробежки.

"Их можно оставить на несколько часов одних, а если вы возьмете к себе одного из многих грейхаундов-пенсионеров, которые ищут дом, то получите верного друга на всю жизнь", - добавляют в материале.

Чихуахуа

Это порода, которая очень привязывается к одному человеку, поэтому она является верным и надежным компаньоном. Также эти собаки требуют очень мало места и их легко можно брать с собой куда угодно.

Бассет-гаунд

Это, пожалуй, самая сонливая из всех пород собак, но также одна из самых преданных. Они не будут сильно скучать, если вас не будет целый день, однако эти животные все равно будут рады видеть вас, когда вы вернетесь домой.

Шар-пей

Шар-пей является относительно малоэнергичной породой, которая с радостью может некоторое время пролежать на диване. Они обычно преданы одному человеку, до такой степени, что могут быть агрессивными с незнакомцами, что делает их хорошими сторожевыми собаками.

Французский бульдог

Это идеальная порода для людей из города, которые живут одни. Бульдоги имеют замечательный характер, могут самостоятельно развлекаться в течение нескольких часов и вполне довольны жизнью в квартире.

Бернский зенненхунд

Если у вас дома достаточно места, то эта порода может стать идеальным компаньоном. Это большие собаки, которые имеют немного энергии, ведь им нужно не более 30 минут прогулки в день. Также от природы они преданы своим хозяевам.

Шиба-ину

Шиба-ину почти не страдает от разлуки, поэтому может оставаться на несколько часов одна и прекрасно чувствует себя в квартирах.

"Их может быть сложно дрессировать, и они требуют ежедневных физических нагрузок, но когда они устанавливают отношения со своим хозяином, это становится неразрывной связью", - заверили в материале.

Мопс

Несмотря на то, что мопсов не стоит оставлять наедине больше чем на четыре-пять часов, они являются отличными собаками для городских жителей, которые живут одни. Мопсы счастливы, когда живут в квартире, очень любящие и приспособленные, а также идеальны для начинающих собаководов.

Уиппет

Как и грейхаунд, уиппет является верным и дружелюбным компаньоном. Им нужны регулярные физические нагрузки, однако они могут и самостоятельно развлечь себя в течение нескольких часов, а также любят по вечерам уютно устроиться на диване.

Английский бульдог

Английский бульдог имеет такие же положительные качества, как и его французский родственник, однако требует еще меньше физических нагрузок, благодаря чему он является отличной городской собакой для тех, кто много работает.

