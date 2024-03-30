Он рассказал, как правильно хранить зелень, картофель, бананы и другие продукты.

Фрукты и овощи портятся гораздо быстрее, чем банка фасоли или коробка хлопьев. Однако если их правильно хранить, то можно максимально дольше продлить срок годности ваших продуктов и не дать им испортиться, пишет издание delish.

Наверняка вы читали где-то о том, что фрукты и овощи нужно сразу мыть и нарезать после того, как вы пришли домой, чтобы их быстрее съесть, однако шеф-повар, преподаватель кулинарного искусства в Институте кулинарного образования Альберт Нгуен не рекомендует этого делать, пока вы не будете готовы их использовать.

"Одна из самых больших ошибок - мыть продукты и класть их обратно в холодильник мокрыми. Любая лишняя влага, оставшаяся на продуктах, будет благоприятной средой для размножения бактерий или плесени, что приведет к быстрой порче продуктов", - заверил эксперт.

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Еще одной ошибкой является запихивание всех продуктов в ящик для хрустящей пищи.

"Большинство холодильников имеют два отсека для хрустящей нарезки. Обычно я использую нижний для хранения более плотных и твердых продуктов, а верхний - для мягких и нежных листовых продуктов, которые должны храниться в пространстве и воздухопроницаемости", - рассказал Нгуен.

Известно, что лиственная зелень и травы часто бывают влажными из-за того, что их распыляют в продуктовом магазине, поэтому шеф-повар рекомендует хранить их в полиэтиленовом пакете с бумажным полотенцем, чтобы они были сухими. Но вы должны быть убеждены в том, что пакет открыт, чтобы обеспечить доступ воздуха.

Чтобы избежать прорастания, к примеру, картофеля, лука, чеснока или твердых кабачков, храните их в прохладном, темном и сухом месте. Картофель, кабачки и лук чувствительны к этилену, поэтому храните их отдельно от продуктов, которые выделяют много такого газа.

Что касается помидоров, то Нгуен порекомендовал хранить их стеблем вниз, чтобы избежать потери влаги. Единственный случай, когда стоит их хранить в холодильнике, это если вы не будете использовать их в течение недели.

Также специалист советует держать бананы чуть дальше от солнечного света и тепла, чтобы они созревали быстрее. Если вы хотите, чтобы бананы не побурели, можно обмотать стебли полиэтиленовой пленкой, именно там они будут выделять этилен. Кроме того, не стоит их класть в холодильник, если они еще не созрели.

Как хранить другие продукты

Ранее шеф-повар и разработчик рецептов рассказала, как дольше сохранять огурцы хрустящими в течение многих дней. Для этого она советует также использовать бумажные полотенца.

"Я покажу вам, как хранить огурцы, чтобы они оставались красивыми, свежими и хрустящими и не размягчались примерно через три дня. Я очень не люблю выбрасывать еду. Во-первых, надо достать огурец из упаковки, в которой он был. Способ транспортировки продуктов часто не соответствует способам хранения продуктов. Поэтому вытащите его из этого плена", - рассказала блогерша.

Также ранее эксперт посоветовала, как хранить хлеб. По ее словам, есть проверенный метод, как спасти свои булочки от засыхания, чтобы смаковать вкусные бутерброды и не есть их с черствым хлебом.

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