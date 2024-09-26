Новые кадры сделаны на глубине 3300 м под поверхностью океана.

Камеры на дне впадины Тонга в южной части Тихого океана засняли редкие кадры большеплавникового кальмара с тонкими конечностями, которые вытягиваются на несколько метров в длину, как показывает новое видео.

Большеплавниковый кальмар (Magnapinna) - чрезвычайно неуловимый тип головоногих моллюсков - группа, в которую также входят осьминоги и каракатицы - с всего лишь около дюжины зарегистрированных наблюдений. Это самый глубоководный вид кальмаров, известный науке, выживающий на глубине более 6100 метров, согласно Ocean Conservancy.

Новые кадры сделаны на глубине 3300 м под поверхностью океана. Исследователи заметили кальмара случайно, исследуя впадину, и они говорят, что это была удачная встреча.

"Мы всегда надеемся увидеть этот тип животных. Кальмары-крупноплавники - это не то, что вы бы активно искали, это вид, который рассчитывает на то, что мы случайно на них наткнемся", сказал Алан Джеймисон, профессор и глубоководный ученый из Университета Западной Австралии, который собрал отснятый материал, пишет Live Science.

По его словам, большинство задокументированных наблюдений кальмаров-крупноплавников - это "случайные съемки нефтяных и газовых работ".

Кальмар на новом видео, вероятно, кормился или пытался кормиться, сказал он. На кадрах видно, как животное медленно идет по морскому дну, а затем внезапно останавливается и пульсирует большими плавниками, прикрепленными к его телу. Хотя кажется, что кальмар что-то тянет за собой за кадром, он, скорее всего, просто пытается оторвать свои липкие щупальца от морского дна, пояснил Джеймисон.

Исследователи подсчитали, что длина тела кальмара составляет от 20 до 30 сантиметров. Его конечности вытягивались в несколько раз больше и выглядели "крайне непропорционально", отметил Джеймисон. Ученые считают, что кальмар может достигать длины до 8 м, включая конечности.

Почему кальмара такие длинные, веретенообразные конечности, остается загадкой, сказал Джеймисон, но, вероятно, это связано с питанием. Кальмар крупноплавниковый - единственный известный кальмар, который живет на глубинах от от 6000 до 11 000 м, где пищи мало, и в основном она поступает в виде частиц, падающих сверху.

Чтобы разгадать эту загадку, ученым сначала нужно узнать больше о самом кальмаре.

"Хитрость в том, чтобы продолжать снимать все, что происходит, и в конце концов, если вам повезет, кто-то из них почтит вас своим присутствием", - сказал Джеймисон.

Исследование жителей подводного мира

На поверхности Тихого океана у побережья Сан-Диего нашли загадочную глубоководную рыбу, которая поставила ученых в тупик. Морские эксперты говорят, что это существо, напоминающее змею, было вынесено на берег для изучения.

В сообщении Института океанографии Скриппса говорится о том, что серебристую рыбу-веслоноса длиной 3,6 метра нашла группа любителей подводного плавания и каякеров в бухте Ла-Хойя.

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