Косатки - умные хищники с впечатляюще разнообразным рационом и уникальным поведением.

У берегов Чили впервые была замечена стая косаток, питающаяся дельфинами. Это проливает свет на недавно обнаруженные охотничьи навыки косаток в южном полушарии.

Кадры с дрона запечатлели, как косатки успешно охотятся на дельфинов и делятся едой внутри стаи, пишет Independent. Открытие проливает новый свет на пищевые привычки косаток и может помочь лучше сохранить их популяцию в южном полушарии.

Исследование предполагает, что косатки у берегов Чили могут все чаще питаться другими морскими млекопитающими, такими как дельфины.

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Популяции косаток, как предположили ученые, различаются по поведению, предпочитаемой пище, акустике и генетике, поэтому важно понимать каждую стаю, чтобы адаптировать усилия по их сохранению.

Например, в южном полушарии популяции, такие как косатки "типа A" и "типа B1", сосредоточены на морских млекопитающих, в то время как другие предпочитают рыбу.

Новые данные с дронов помогли ученым составить карту присутствия косаток в этом районе. В серии видеороликов исследователи обнаружили доказательства того, что стая косаток Меначо ловит дельфинов — вид, на который ни одна популяция косаток в этом районе никогда успешно не охотилась.

На кадрах видно, как матриарх стаи Дакота подбрасывает дельфина в воздух.

"Сначала эта матриарх делится едой с молодым самцом, затем с одиноким взрослым самцом и, наконец, со взрослой самкой, которая также делится со своим потомством", - сказали ученые.

Совместное употребление пищи среди косаток - это поведение, ранее зафиксированное во многих популяциях этого вида. Самки косаток некоторых групп часто делятся мясом с другими членами особей, позволяя более близким родственникам есть первыми, объяснили ученые.

Другие исследования о косатках

Предыдущие исследования показали, что некоторые популяции косаток преследуют и убивают морских свиней, но не съедают их.

В прошлом году ученые задокументировали, как косатка у берегов Южной Африки охотилась и съедала заживо большую белую акулу, которая сама по себе считается свирепым хищником высшего порядка.

Было обнаружено, что косатки даже охотятся и убивают синих китов.

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