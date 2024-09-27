К концу века повышение температуры окружающей среды может убить ленивцев.

Из-за изменения климата ленивцы в Центральной и Южной Америке, известные одновременно своим очарованием и медлительностью, оказались на грани вымирания. Исследователи обнаружили, что медленный метаболизм животных и их ограниченная способность регулировать температуру тела могут поставить под угрозу их существование в мире. В частности речь идет о популяциях, которые живут в высокогорных регионах, пишет Newsweek.

По словам ведущего исследователя Ребекки Клифф, несмотря на то, что ленивцы являются культовым видом, комплексный долгосрочный мониторинг популяции просто не проводился в масштабах, отражающих настоящие проблемы.

"Однако после 15 лет работы с ленивцами в Коста-Рике мы очень обеспокоены. В районах, где они когда-то были многочисленными, мы наблюдали, как их популяции полностью исчезали за последнее десятилетие", - отмечает Клифф.

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По данным издания, исследование было сосредоточено на двупалых ленивцах, обитающих как в низинных, так и в высокогорных районах Коста-Рики. Измеряя потребление кислорода и температуру тела в условиях смоделированного изменения климата, ученые определили, как зверьки могут справиться с прогнозируемым повышением температуры, которое ожидается до 2100 года.

Результаты оказались тревожными. В частности, в высокогорных регионах в случае повышения температуры животные "демонстрируют" резкое увеличение скорости метаболизма в состоянии покоя. По словам ученых, это указывает на повышенную потребность ленивцев в энергии, для которой требуется больше пищи.

С другой стороны, ленивцы на низинах лучше приспособлены к более теплому климату. Как отмечается, "стратегия их метаболизма" заключается в переходе в состояние "метаболической депрессии", когда температура превышает их зону комфорта, известную как "термически активная зона".

"Но эта стратегия работает лишь до определенного момента. Обе группы столкнутся со значительными проблемами, если температура увеличится на прогнозируемые 2-6 °C (3,6-10,8 °F) к 2100 году", - пишет СМИ.

По словам Клифф, ленивец очень чувствителен к повышению температуры из-за особенностей своей физиологической адаптации - они выживают на чрезвычайно низкокалорийной диете, поэтому сохранение энергии для них имеет решающее значение.

Основная проблема - низкая скорость пищеварения ленивцев - в 24 раза медленнее, чем у травоядных того же размера. Именно этот нюанс затрудняет увеличение потребления пищи, которое необходимо зверям из-за изменения климата.

"Низкая скорость метаболизма в сочетании с минимальной способностью к переработке энергии означает, что ленивцы не могут легко сбалансировать возросшие потребности в энергии, вызванные более высокими температурами", - сказано в публикации.

Усугубляет положение высокогорных ленивцев тот факт, что у них из-за географических ограничений почти нет возможности мигрировать в более прохладные районы.

Ученые заявляют о необходимости дальнейших исследований, которые нужны для разработки возможных вариантов для спасения этого одного из самых известных млекопитающих Америки.

Однако в конечном итоге выживание ленивцев в Центральной и Южной Америке зависит от того, насколько поднимется температура.

"Если изменение климата будет продолжаться бесконтрольно и эти регионы станут непригодными для жизни, ленивцам может некуда больше идти... Если их среда станет слишком жаркой, их выживание маловероятно", - предупредила Клифф.

Влияние изменения климата на экологию

Напомним, в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская область) из-за "адского" лета во второй раз расцвели груши - неожиданное массовое явление может привести к ослаблению, даже гибели растений в зимний период. Доктор биологических наук Иван Русев обнародовал фото деревьев и назвал явление "иллюзией возвращения весны".

По его словам, обычно на образование таких несвоевременных цветков дерево зря тратит питательные вещества. Вторичное цветение в таких случаях может привести к общему ослаблению и даже гибели растений в зимний период.

Также сообщалось, что изменение климата делает Ближний Восток непригодным для жизни. В частности, в середине июля индекс жары в Дубае составлял 62 градуса по Цельсию. В конце июня в Большой мечети в Мекке, Саудовская Аравия, была зарегистрирована температура +51,6. Поэтому такая температура приводит к болезням, связанным с жарой, и смерти.

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