Попробовав этот метод, вы никогда больше не будете жарить бекон на сковороде.

Наверное, вы не раз задумывались, как в ресторанах бекон получается таким хрустящим, и хотели себе приготовить что-то подобное. Этот продукт придает особый вкус и аромат многим блюдам - от классической яичницы на завтрак до изысканных фирменных салатов. Узнайте, как приготовить бекон из свинины в домашних условиях так, чтобы все близкие были в восторге.

Как в ресторанах бекон получается таким хрустящим - секрет поваров

Большинство поваров и те, кто просто любит готовить, знают, как жарить бекон на сковороде. Для этого нужно на дно налить небольшое количество масла, разогреть его, положить туда кусочки аппетитной свинины и дождаться, пока они подрумянятся.

А вот шеф-повар с классическим образованием Билли Паризи в статье, вышедшей на страницах Mirror, рассказал, как сделать хрустящий бекон в духовке. По мнению кулинарного эксперта, запекание - это лучший способ достичь "вкусного и хрустящего результата". По его словам, "вы никогда больше не будете готовить иначе", если попробуете этот метод.

"Я жарил бекон на сковороде, на гриле, даже во фритюре, но не нашел лучшего способа приготовления бекона, чем этот", - заверил Паризи.

Метод, предложенный шеф-поваром, прекрасно работает для тонких кусочков, однако хрустящий бекон в духовке удается, даже если его порезать толще - просто тогда запекать нужно на три-пять минут дольше.

В результате получаются вкусные, идеально хрустящие полоски приятного золотистого цвета. При этом они сохраняют свою форму, в то время как бекон на сковороде в процессе приготовления скручивается. К тому же запекание в духовке требует гораздо меньше суеты и уборки, чем традиционная жарка.

Как приготовить бекон в духовке

Паризи подробно объяснил, что нужно, чтобы получился хрустящий бекон в духовке. В первую очередь возьмите противень и пергаментную бумагу. Последняя, по словам шеф-повара, не только поможет добиться идеальной хрусткости, но и облегчит процесс приготовления. Полоски свинины выложите на застеленный противень на расстоянии примерно 1-1,5 сантиметров друг от друга.

Перед тем, как приготовить бекон в духовке, следует определиться, до какой температуры ее разогревать. И здесь кулинарный эксперт предлагает два варианта - это 190 °C и 200 °C. В обоих случаях противень во время запекания должен располагаться на среднем уровне. При 190 °C Паризи рекомендует запекать 22-25 минут, а при 200 °C - 18-22 минуты.

Также шеф-повар раскрыл, какой секретный ингредиент для хрустящего бекона добавить, чтобы усилить его вкус. Он предлагает перед запеканием посыпать свинину сверху молотым перцем или сбрызнуть ее кленовым сиропом. После приготовления не оставляйте кусочки в вытопленном жире, чтобы они не размягчились. Немедленно переложите их из противня на бумажные салфетки.

Теперь вы точно знаете, как сделать бекон хрустящим, не используя масла и сковороды. Запекание в духовке лишит вас также лишней уборки, ведь чтобы на кухне снова стало чисто, достаточно выбросить пергамент с остатками жира в мусорку. После этого паста с беконом, или пицца, или другое блюдо, которое вы собирались приготовить, непременно получится на высшем уровне.

