Садоводы заверили, что правильная обрезка избавит от догадок о том, каким будет урожай, и обеспечит получение более крупных и качественных плодов.

Здоровые персиковые деревья дают обильный урожай, но для этого необходимы правильные методы обрезки.

Кроме того, правильная обрезка упрощает процесс сбора урожая, пишет Bhg. Отмечается, что, если позволить персиковым деревьям расти свободно, они достигают большой высоты, давая меньше плодов. Своевременная обрезка может поддерживать деревья на приемлемой высоте (от 2 до 2,4 м) для более легкого сбора урожая с земли. Обрезка также прореживает непродуктивные стебли, позволяя свету проникать внутрь дерева и способствовать созреванию плодов.

Иногда персиковые деревья дают так много плодов, что ветви ломаются под их тяжестью. Прореживание плодов в начале лета предотвращает повреждение дерева в будущем и позволяет получить крупные плоды во время сбора урожая.

Видео дня

Как сформировать персиковое дерево

Хорошо разветвленное персиковое дерево имеет три или четыре основные ветви, отходящие от ствола. Эти основные ветви называются скелетными ветвями, и они формируют структуру дерева. Лучшие скелетные ветви соединяются со стволом под углом примерно от 45 до 60 градусов. Скелетные ветви, соединенные под углом менее 45 градусов, часто слишком слабы, чтобы выдерживать большую нагрузку от плодов.

Структурная обрезка в первые несколько лет жизни дерева имеет решающее значение для придания правильной формы. Лучше всего это делать ранней весной (что также является лучшим временем для посадки молодых деревьев). Чтобы сформировать саженец персикового дерева, выберите три или четыре сильные, равномерно расположенные ветви, которые будут служить скелетными ветвями. Если у дерева более четырех скелетных ветвей, обрежьте все конкурирующие побеги, отходящие от основного ствола.

Если скелетная ветвь прикреплена под узким углом (менее 45 градусов), найдите рядом ветвь с более широким углом и направьте ее, чтобы она со временем стала скелетной. Удалите более слабую скелетную ветвь, сделав срез чуть за пределами выступающего гребня коры в месте прикрепления ветви к стволу. Этот тип "воротникового среза" способствует более быстрому заживлению и снижает риск инфекции.

Когда обрезать персиковые деревья

Зима - ключевое время для обрезки персиковых деревьев, но подождите с обрезкой, пока не минует угроза сильных морозов. Деревья, обрезанные в середине зимы и подвергшиеся воздействию сильных морозов, легко повреждаются и могут даже погибнуть. Обычно безопаснее обрезать персиковые деревья примерно за месяц до последних заморозков перед весной.

Как обрезать персиковые деревья

Начните зимнюю обрезку с удаления мертвых, поврежденных или больных ветвей. Затем обрежьте все сильные, прямостоячие побеги (часто называемые водяными побегами). Эти побеги не плодоносят.

Определите скелетные ветви и удалите все побеги, отходящие от основного ствола, которые не являются скелетными. При необходимости укоротите скелетные ветви, обрезав их до почки, направленной наружу. Длина скелетных ветвей определяет общий размер дерева. Поэтому не стесняйтесь обрезать скелетные ветви, чтобы создать дерево приемлемого размера для сбора урожая.

Обрежьте побеги вдоль каждой скелетной ветви. Старайтесь, чтобы вдоль скелетной ветви оставался один побег примерно каждые 30 см. Оставшиеся после обрезки побеги дадут плоды следующим летом.

Можно ли обрезать персики весной

Персики растут на "плодоносящей древесине", образовавшейся в предыдущем вегетационном сезоне, поэтому весной проводите минимальную обрезку. Удаление живой древесины весной может потенциально снизить урожайность. Вместо этого цель весенней обрезки - удаление мертвых, поврежденных или больных ветвей.

Примерно через 3 недели после появления листьев на деревьях будет легко определить, какие ветви погибли зимой. Удалите их.

Как получить большой урожай персиков

Летом даже ветви здорового персикового дерева могут сломаться под тяжестью большого количества плодов. Кроме того, перегруженное персиковое дерево даст мелкие плоды. Чтобы предотвратить все это, проредите развивающиеся плоды примерно через месяц после цветения дерева.

Удалите излишки плодов, чтобы на каждой ветке оставался только один персик примерно через каждые 15 см. Срывайте мелкие персики с ветки, крепко схватив плодоножку у ветки и резко открутив ее. Прореживание персиков может показаться радикальным процессом, но оно того стоит. Оставшиеся на дереве плоды вырастут крупнее, будут более яркими и ароматными, чем плоды с дерева, которое не прореживали.

Как ускорить созревание персиков

Храните свежие, незрелые персики при комнатной температуре или в бумажном пакете, если хотите ускорить процесс созревания. Храните спелые персики в холодильнике (до пяти дней), чтобы замедлить созревание. Не храните свежие персики в полиэтиленовом пакете, поскольку так они быстро испортятся.

Советы по профилактике болезней персиковых деревьев

Не обрезайте во влажную погоду. Обрезайте персиковые деревья в солнечные дни, чтобы срезы быстро подсыхали. Это помогает минимизировать риск грибковых заболеваний.

Регулярно обрезайте. Ежегодная обрезка приводит к образованию нескольких небольших срезов, которые быстро заживают, герметизируя рану от патогенов. Обрезка раз в 2 года (или реже) означает более крупные срезы, так как вы удаляете большие, разросшиеся ветви. Чем больше срез, тем дольше он заживает и тем выше вероятность инфицирования.

Не оставляйте пеньки. Обрезайте ветви и сучья до основного ствола. Не оставляйте короткие пеньки. Древесина в пеньке заживает не так эффективно, как древесина непосредственно рядом с основным стволом.

Какой инструмент использовать для обрезки персикового дерева

Лучший инструмент для обрезки персикового дерева зависит от размера ветвей, и цель состоит в том, чтобы сделать чистый срез. Для ранней обрезки и тонких веток подойдут острые ручные секаторы. Для веток потолще подойдут садовые ножницы. Если нужно обрезать толстые ветки, используйте садовую пилу.

Сколько нужно персиковому дереву, чтобы начать плодоносить

При правильном уходе персиковому дереву требуется от 2 до 4 лет, чтобы начать плодоносить.

Другие новости о выращивании деревьев

Недавно садоводы рассказали, что деревьям в горшках требуется чаще обновлять почву, чем тем, что растут в открытом грунте. Кроме того, большинству комнатных деревьев требуется максимальное количество света - обычно через окно, выходящее на юг, или фитолампы.

Вас также могут заинтересовать новости: