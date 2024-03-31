В "перлах" есть опыт прошлых поколений, подчеркнул языковед.

В украинском языке есть ряд фразеологизмов о скупых людях, и, наверное, самый остроумный из них такой - "він ще не народився, а чув, як гроші бряжчали у материній кишені".

Таким мнением Александр Авраменко - известный учитель Украины, языковед, доцент, заслуженный работник образования нашего государства поделился в эфире программы "Сніданок з 1+1".

"Будем учиться выражать мысли точно и остроумно, и вот здесь нам пригодятся ... фразеологизмы. Наверное, каждому из нас в жизни попадался скупой или жадный человек. Вот как только наш народ не называет таких персонажей", - отметил эксперт.

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По словам Авраменко, есть такие интересные украинские фразеологизмы - примеры:

"Дає нитку, а тягне цілу свитку";

"Давали, але з кишені не виймали";

"У нього взимку снігу не випросиш".

Педагог подчеркнул, что эти высказывания являются народными "перлами", в которых отражен опыт предыдущих поколений.

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Александр Авраменко ранее объяснил, кто такой "козел отпущения" - значение этого фразеологизма, как оказывается, можно понять правильно, если знать библейскую историю его происхождения.

Справка УНИАН. Фразеологизмы - это так называемые образные "крылатые выражения". Такие фразы устойчивыt - как по составу слов, так и значению.

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