Все, что вам нужно, чтобы резко снизить уровень стресса, — это пять минут тишины и ваше воображение.

Психологи утверждают, что время, проведенное на природе, помогает снизить стресс. Многочисленные исследования показывают, что когда люди выходят на улицу, их чувства напряжения и биологические маркеры стресса снижаются.

При этом, как пишет Inc.com, недавнее исследование, опубликованное в The Journal of Environmental Psychology, показывает, что для уменьшения стресса с помощью природы вам даже не обязательно физически покидать помещение – просто используйте воображение.

Что показало исследование

Исследователи стремились выяснить, может ли простое воображение природы иметь такой же эффект снятия стресса, как и фактическое времяпрепровождение на открытом воздухе.

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Для этого психологи набрали 50 студентов и дали им сложное, вызывающее стресс задание. Затем они разделили участников на две группы и попросили их мысленно визуализировать ряд слов в течение пяти минут. Одна группа увидела слова, связанные с городом, такие как "мотоцикл" и "аллея". Другая получила слова, связанные с природой, такие как "гора" и "цветок".

После этого психологи спросили студентов об их восприятии собственного уровня стресса и измерили физические маркеры стресса, такие как частота сердечных сокращений, и результаты их поразили:

"Участники, которые представляли природу, не только сообщили, что чувствуют себя более расслабленными, они также продемонстрировали физические признаки более низкого уровня стресса, такие как более медленный и изменчивый сердечный ритм".

Самый доступный способ снижения стресса

Уже доказано, что физические упражнения и доброта к другим снижают стресс. Однако это последнее открытие может оказаться одним из самых быстрых и доступных приемов снятия стресса. Буквально все, что вам нужно, это ваше воображение, пять минут тишины и достаточный опыт общения с природой, чтобы представить себе выбранную вами сцену на открытом воздухе.

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