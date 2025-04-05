Многие поколения уже отходят от использования чайных пакетиков, но употребление рассыпного чая требует определенных умений.

Чаепитие - церемония, существующая сотни лет. При этом чайные пакетики начали набирать популярность по всему миру лишь с 1950-х годов, тогда как сейчас вновь набирает популярность рассыпной чай, авторские смеси и свежие вкусы.

Правильное заваривание чая может поднять удовольствие от каждой чашки на новый уровень, пишет Martha Stewart. Издание собрало мнения чайных экспертов по улучшению чайного ритуала.

Чай в тренде

Потребление чая растет: по данным Grand View Research, рынок чая в США, оцениваемый в $17,42 млрд в 2024 году, к 2030 году вырастет до $24,61 млрд — в основном за счёт растущего осознания пользы чая для здоровья.

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"Чай становится опытом, который хочется исследовать, а не просто напитком", — говорит основатель компании Plum Deluxe, специализирующейся на органическом чае, Энди Хэйс.

Президент Tea Association of the U.S.A. Питер Ф. Годжи отмечает, что интерес к чаю возрос во время пандемии коронавируса. Миллениалы и поколение Z (2000−2011) стали пить чай, чтобы снять стресс и расслабиться. Молодёжь превращает чаепитие в своего рода осознанную практику — будь то утренний ритуал, перерыв от экрана или вечернее успокоение.

Кроме того, чай гармонично вписывается в тренд отказа от алкоголя и выбора ритуалов, которые приносят удовольствие и пользу. Тем более, что зелёный, белый, чёрный и улун (все из растения Camellia sinensis) чаи богаты антиоксидантами и содержат L-теанин, способствующий расслаблению.

Рассыпной чай — лучший выбор

Популярность рассыпного чая растёт. Эксперты считают, что он во многом превосходит пакетики. "Пыльные чайные пакетики из супермаркетов — в прошлом", — утверждает Хэйс. Рассыпной чай позволяет листьям "раскрываться", отдавая весь аромат и вкус.

Кроме того, рассыпной чай влияет на экологию, ибо для его попадения в супермаркеты тратится меньше упаковки и отходов. Вместо одноразовых пластиковых пакетиков, выпускающих микропластик, предлагают экологичные хлопковые саше.

Температура заваривания

Чёрный чай необходимо заваривать в кипятке (100°C). Для заваривания зеленого чая, когда вы закипятили воду, нужно подождать около 5 минут, чтобы температура снизилась где-то до 80–85°C. Более нежные сорта требуют точной температуры, иначе вкус будет испорчен.

Время заваривания

Травяные чаи (ромашку) эксперты рекомендуют заваривать в течение 5–7 минут. Черный чай — 3–5 минут, зелёный чай — 1–3 минуты. Кроме того, на этот процесс влияет размер листа чая. Цельнолистовой чай заваривается дольше и мягче, а измельчённый — быстрее и насыщеннее.

Смеси лучше выдерживать минимум 3 минуты для сбалансированного вкуса.

Заварочный чайник — идеальный сосуд

Лучше всего использовать керамический или стеклянный чайник. Металлы вроде алюминия могут искажать вкус и быстро охлаждают воду. Идеально — заваривать чай в чайнике и процеживать при наливании. Также подойдут чашки с широкими ситечками.

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