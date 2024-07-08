Прежде всего, никогда не оставляйте ножи мокрыми.

Ножи - важнейший инструмент повара. И если вы неправильно ими пользуетесь, вы теряете ценный кулинарный потенциал и их остроту. Портал Real Simple назвал 8 советов, которых следует придерживаться относительно пользования ножами.

1. Не оставляйте нож мокрым

Шеф-повар советует после ручного мытья ножа приготовить сухое полотенце или ткань из микрофибры, чтобы вытереть его. Если же оставить нож сушиться самостоятельно, лезвие может быстрее затупиться или даже вызвать ржавчину.

2. Держите ножи как можно дальше от посудомоечной машины

Как правило, любой инструмент, который нужно точить, не следует мыть в посудомоечной машине, которая может затупить и повредить лезвия.

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"Одна из самых больших ошибок, которую люди делают дома, - это моют кухонный нож в посудомоечной машине. Всегда мойте его вручную. Слишком часто ножи оставляют сушиться на воздухе, и они могут легко заржаветь и испортиться", - рассказал шеф-повар и совладелец компании Mill and Main Кристофер Уэзерд.

3. Не используйте нож, как скребок

Кулинарный менеджер Еврейского пищевого общества Чая Раппопорт подчеркнула, что ни в коем случае не нужно соскребать остатки с кухонной доски острой стороной ножа, для этого нужно использовать тыльную сторону, чтобы не затупить нож.

4. Правильно подбирайте ножи

"Большинство людей увлекаются ножом, который превышает их навыки, или они просто покупают нож, который является слишком дешевым. Шикарные японские ножи - для профессионалов. Для домашнего повара я рекомендую использовать Victorinox. Их легко заточить, они остаются острыми, и они доступны, когда вы научитесь пользоваться своими ножами и ухаживать за ними", - пояснил шеф-повар и владелец Goosefeather в Тарритауне, штат Нью-Йорк Дейл Талде.

5 Наточите свои ножи

Ножи нуждаются в заточке, чтобы хорошо выполнять свою работу. Большинство людей недостаточно затачивают свои ножи или делают это слишком редко. Оптимальное количество заточки ножей - дважды в год. Научитесь самостоятельно правильно затачивать ножи или же отнесите их к профессионалу.

6. Точите ножи правильно

"Я заметил много домашних поваров с невероятно дорогими тупыми ножами. В конце концов, качество ножа не имеет значения, если вы не собираетесь его оттачивать и затачивать", - говорит исполнительный директор Шеф-повар и партнер BriDer в Денвере Чейз Девитт.

Он рекомендует научиться правильно пользоваться точильным камнем, если вы решили точить ножи самостоятельно.

7. Храните свои ножи правильно

Шеф-повара говорят, что многие люди просто бьют ножами о магнитные держатели. Правильный способ расположить ножи - позволить лезвию сначала присоединиться к магнитному держателю, а затем осторожно отпустить остальную часть ножа. Не должно быть звонкого звука с магнитом, предостерегает китайско-американский шеф-повар и автор кулинарной книги Джон Кунг.

8. Зубчатые лезвия лучше всего подходят для кислой пищи

Исполнительный шеф-повар Pasta Beach Boston Андреа Конгиста рассказала, что одна из самых распространенных ошибок - использовать хороший и качественный нож для нарезки кислых продуктов, таких как помидоры, лимоны и цитрусовые. Она объяснила, что кислотность может разъесть край лезвия. Поэтому лучше использовать зубчатые ножи для продуктов, склонных к образованию кислоты.

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