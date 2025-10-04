Яблоки надо собирать очень осторожно, вручную, и просматривать при этом на повреждения. Только такие яблоки смогут храниться зимой.

Знание того, как собирать яблоки, является ключом к сбору качественных фруктов и избежание каких-либо повреждений ни им, ни дереву. К счастью, существует простой метод, который можно использовать, чтобы каждый раз безупречно собирать яблоки, пишет опытный садовод Дрю Свейнстон для сайта Homes and Gardens.

Первое, что он советует - определить точное время созревания сортовых яблок именно в вашем климате и на конкретном месте произрастания яблони. Он говорит, что это залог успеха и гарантия иметь вкусные яблоки в течение зимы. Спелое яблоко должно быть полностью развитым, зеленым, красным или желтым, в зависимости от признаков сорта, и твердым на ощупь. А если попробовать яблоко после сбора, то оно должно быть сладким и сочным.

Признаком созревания является опадение яблок. Садовод говорит, что когда дерево начинает сбрасывать плоды, это свидетельствует об их спелости. Эти яблоки прекрасно подходят для приготовления сока, но не для хранения, поскольку они часто повреждаются, падая с дерева.

Садовод советует при сборе яблок придерживаться трех простых шагов.

Брать яблоки всей ладонью, избегая продавливания пальцами, поскольку именно это может привести к быстрому повреждению плодов.

Захватив яблоко ладонью, его надо слегка приподнять и провернуть. Это позволит снять яблоко с дерева вместе с плодоножкой. Если яблоко не поддается, то оно еще недозрелое и не надо тянуть и пытаться оторвать. Таким образом можно даже повредить побеги, которые в следующем году также будут давать плоды.

Сорванное яблоко надо осторожно положить в корзину, ящик или ведро. Его нельзя бросать, потому что яблоко не будет храниться.

Он добавил, что не все плоды созревают одновременно - это зависит от количества солнечного света, который попадает на то или иное яблоко. И возможно, понадобится вернуться к дереву несколько раз, чтобы осторожно снять все яблоки. Начинать при этом надо снизу и с краев кроны, и постепенно двигаться вверх и в середину.

Обратите внимание, что плоды надо собирать в сухую погоду и просматривать каждое яблоко, ведь даже один фрукт с признаками болезни или гниения может быстро испортить весь ящик.

Ручной сбор подходит для небольших яблонь. Но если дерево уже вырвалось наверх, то стоит использовать лестницу или телескопический инструмент для осторожного сбора. Ведь только так можно гарантировать надлежащий срок хранения яблок.

Как хранить яблоки

Напомним, что яблоки можно хранить даже в простом бытовом холодильнике. Их надо положить в самый холодный отсек, ведь только температура около 1 градуса позволит замедлить созревание и сохранит фрукты надолго. При этом яблоки должны лежать в пакете с перфорацией, или обычном пакете, который не будет плотно завязан. Это позволит яблокам дышать и не терять влагу.

