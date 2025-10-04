Ржавчина - самая распространенная проблема для чугуна, но ее легко избежать.

При должном уходе чугунные сковородки могут служить годами или даже десятилетиями. Благодаря универсальности их можно использовать в духовке, на плите и даже на открытом огне. Но чтобы они были долго в рабочем состоянии, нужно правильно их чистить и обслуживать, пишет Cnet.

Отмечается, что самая частая ошибка - это обращение с чугуном как с обычной посудой. Агрессивное мыло, абразивные средства не должны применяться к чугунной посуде, поскольку они могут снять слой, который обеспечивает антипригарные свойства. Как только он исчезнет - пища начнет прилипать, появится ржавчина, и в результате сковорода потеряет те качества, которые делают ее особенной.

Вместо этого повара рекомендуют использовать простой материал, который, вероятно, есть в вашем доме. Это - соль грубого помола. Он действует как нежный скраб, который размягчит остатки пищи, сохранив при этом поверхность.

Важный совет: не кладите чугунную посуду в посудомоечную машину. Это, конечно, не испортит сковороду и не сделает ее непригодной для использования, но снимет с нее важный слой, который предотвращает прилипание.

Также стоит помнить, что не нужно тщательно мыть сковороду после каждого использования. Например, если вы пожарили яйцо или разогрели куриную грудку, вам понадобится лишь тряпка, смоченная в теплой воде, чтобы вытереть ее.

Если вы пожарили что-то, и на сковороде остался жир или прилипшие кусочки пищи, выполните эти простые шаги - и поверхность останется чистой и продолжит служить.

1. Мойте чугунную сковороду, пока она еще теплая

Влейте теплой воды на сковороду через несколько минут после того, как сняли ее с огня, но дождитесь, чтобы она уже не была очень горячая, иначе может деформироваться металл.

2. Остатки пищи соскребайте деревянной ложкой или мягкой щеткой.

Когда горячая вода размягчила пищу, самое время использовать деревянную ложку или мягкую щетку, чтобы удалить все.

Избегайте использования металлических скребков, которые могут повредить чугунную поверхность. Также остерегайтесь резиновых и пластиковых шпателей, особенно дешевых, поскольку они могут расплавиться от горячего металла.

3. Используйте соль для очистки чугуна

Если сковорода очень загрязнена, сильно прилипла пища - посыпьте дно небольшим количеством крупной соли (без воды) и осторожно почистите деревянной ложкой или шпателем с плоским концом.

4. Немедленно высушите чугун

Ржавчина - самая распространенная проблема для чугуна, но ее легко избежать. Важно быстро и тщательно высушить чугун. Лучший способ - с помощью плиты или духовки.

Чтобы высушить сковороду на плите, просто поставьте ее на слабый огонь на несколько минут. Вы увидите, как она поднимается пар. Когда его не станет - ваша сковорода сухая.

Ранее УНИАН рассказывал, как не уничтожить антипригарную сковороду. Шеф-повар и преподаватель кулинарии Ричард Ламарита назвала блюда, которые никогда не следует на ней готовить. Это, в частности, большинство видов мяса и рыбы, овощи, карамелизированная пища, продукты с высоким содержанием кислоты.

