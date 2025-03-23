Ни в коем случае нельзя употреблять эту фразу так, как делают многие.

"Бред сивой кобылы" - популярное выражение, которое мы используем в адрес человека, который, по нашему мнению, говорит неправду. Но единицы знают, какая история у этого фразеологизма, что вообще значит слово "бред" и почему для обидной фразы выбрали именно кобылу.

Откуда взялась фраза Бред сивой кобылы - значение

Для того чтобы выяснить, что значит Бред сивой кобылы - откуда выражение берет свои "корни", необходимо разобрать его по частям. Начнем со слова "бред", которое несколько столетий назад имело отличное от современного значение. По одной из версий, в 18 веке бредом называли не бессвязный лепет, а бесцельное шатание. Слово это произошло от глаголов "брести" и "бродить". То есть в первоначальном значении "бред сивой кобылы" - это буквально "старая кобыла куда-то бредет".

Вторая версия основывается на поведении людей преклонного возраста. Когда старики начинали рассказывать о своей "героической" молодости, естественно, сильно все приукрашивая, в народе появилась фраза "врет как сивый мерин", где сивый - седой, а мерин - жеребец. Именно с таким животным сравнивали стариков-балаболов, байки которых были больше похожи на выдумки, чем на правду. Почему говорят бред сивой кобылы? Это синоним к выражению "врет как сивый мерин". К тому же, есть теория о том, что славяне верили, будто сивый мерин - одно из самых глупых животных, и тот, кому оно приснится, может попасться на уловки мошенников.

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Как сказать Бред сивой кобылы на украинском

Каждый украинец должен понимать, что бред сивой кобылы - это выражение, присущее именно русскому языку. Для того чтобы правильно изъясняться на украинском, не стоит переводить фразу буквально - лучше подобрать колоритный и аутентичный синоним.

В словарях и в народе существуют три фразы:

"рябої кобили сон"

"Химині кури";

"Мотрині яйця".

Если с первым вариантом все ясно, то остальные два заставляют задуматься. О точном происхождении их, наверное, знают единицы людей. По одной из версий, Хима - это украинский сокращенный вариант имени Ефросиния. Так звали женщину, у которой куры несли странные яйца - не такие как у всех, абсолютно бесполезные. То же самое и с фразеологизмом "Мотрині яйця", где главное действующее лицо - какая-то женщина по имени Мотря, у которой куры и яйца были такими же, как у Химы.

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