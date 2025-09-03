Рассказываем, как определить помол и прожарку кофе.

Популярность кофе давно бьет все рекорды. У многих кофеманов есть дома джезва, гейзерная кофеварка или вовсе кофемашина. В то же время гораздо важнее правильно выбрать кофе, который в них будет готовиться.

Мы разобрались, что означают значки на упаковке кофе и как они помогают в выборе.

Как определить прожарку кофе и помол

Указывается степень обжарки кофе на упаковке. Она может быть светлой, средней и темной. Иногда некоторые производители могут оценивать ее от 1 до 5, что также упрощает понимание.

Светлой обжарке свойственен яркий фруктовый вкус и заметная кислинка. Средняя характеризуется балансом сладости и кислотности, а вот темная обладает заметной горечью, нотами черного шоколада и карамели с минимальной кислинкой.

Светлую и среднюю лучше всего брать для фильтра, а среднюю и темную - для эспрессо и всех напитков с добавлением молока и сливок.

Еще один важный нюанс это дата, когда была произведена обжарка. Она также есть на упаковке, а если ее нет - то стоит задуматься. Это главный показатель свежести.

Домой лучше брать свежеобжаренный кофе - это от 7 до 21 дня после обжарки. Также насыщенный аромат и вкус остается у зерен до 4-5 недель. Спустя 2-3 месяца кофе начнет терять свои качества, а напиток из него будет посредственным.

Полезно будет знать, как узнать помол кофе на пачке. Ищите на упаковке такие слова:

сверхтонкий (для эспрессо-машин);

тонкий (для турки);

средний (для аэропрессов, капельных и гейзерных кофеварок);

крупный (для френч-пресса).

Теперь перейдем к другим важным нюансам.

Как определяют вкус кофе

При выборе кофе обращайте внимание на регион и страну происхождения. Это способно оказать большое влияние на вкус. Как выбрать кофе по вкусу:

ягодный, цитрусовый и легкий - Эфиопия;

ореховый, карамельный, шоколадный и плотный - Бразилия;

мягкий, фруктовый, с балансом сладости и кислинки - Колумбия;

ягодный, винный и с яркой кислинкой - Кения;

пряный, землистый и насыщенный - Индонезия (Ява, Суматра);

Следующий важный пункт в выборе кофе касается сорта - арабика или робуста. Первый - более утонченный, фруктово-ягодный и с кислинкой. Второй - крепкий, горький, с ореховым вкусом и с более высоким содержанием кофеина. Кроме того, можно взять смесь, которая позволит получить лучшее от обоих сортов. Арабику и робусту смешивают в разных пропорциях, что влияет на крепость напитка, аромат и вкус.

Для бодрости стоит остановить выбор на робусте или смеси, а вот для фильтра часто берут арабику.

Иногда на пачке можно увидеть "какао", "малина", жасмин" или другие слова, которые совершенно сбивают с толку. Хотя существует ароматизированный кофе, эти надписи касаются ассоциаций, которые уловил в зернах дегустатор или обжарщик. Если хочется сладкий напиток, то выбирайте пачку с примечаниями "карамель", "шоколад". А вот "цитрусы" и "ягоды" добавят свежести. На пачках крепкого кофе пишут "пряности", "черных шоколад".

Напоследок рассмотрим упаковки, в которые помещают зерна. Лучше всего выбирать те, в которых есть клапан или зип-лок. В них максимально сохраняется свежесть. Приемлемым вариантом являются герметичные пачки без клапана, а вот крафтовую бумагу или прозрачные упаковки стоит избегать. Зерна быстро утратят в них аромат.

Некоторые могут задаваться вопросом, что означает цвет упаковки кофе, однако это тупик. Он обусловлен чаще всего только дизайном и самим брендом - производители иногда делают упаковки в одном стиле, чтоб выработать узнаваемость среди покупателей.

