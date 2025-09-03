Популярность кофе давно бьет все рекорды. У многих кофеманов есть дома джезва, гейзерная кофеварка или вовсе кофемашина. В то же время гораздо важнее правильно выбрать кофе, который в них будет готовиться.
Мы разобрались, что означают значки на упаковке кофе и как они помогают в выборе.
Как определить прожарку кофе и помол
Указывается степень обжарки кофе на упаковке. Она может быть светлой, средней и темной. Иногда некоторые производители могут оценивать ее от 1 до 5, что также упрощает понимание.
Светлой обжарке свойственен яркий фруктовый вкус и заметная кислинка. Средняя характеризуется балансом сладости и кислотности, а вот темная обладает заметной горечью, нотами черного шоколада и карамели с минимальной кислинкой.
Светлую и среднюю лучше всего брать для фильтра, а среднюю и темную - для эспрессо и всех напитков с добавлением молока и сливок.
Еще один важный нюанс это дата, когда была произведена обжарка. Она также есть на упаковке, а если ее нет - то стоит задуматься. Это главный показатель свежести.
Домой лучше брать свежеобжаренный кофе - это от 7 до 21 дня после обжарки. Также насыщенный аромат и вкус остается у зерен до 4-5 недель. Спустя 2-3 месяца кофе начнет терять свои качества, а напиток из него будет посредственным.
Полезно будет знать, как узнать помол кофе на пачке. Ищите на упаковке такие слова:
- сверхтонкий (для эспрессо-машин);
- тонкий (для турки);
- средний (для аэропрессов, капельных и гейзерных кофеварок);
- крупный (для френч-пресса).
Теперь перейдем к другим важным нюансам.
Как определяют вкус кофе
При выборе кофе обращайте внимание на регион и страну происхождения. Это способно оказать большое влияние на вкус. Как выбрать кофе по вкусу:
- ягодный, цитрусовый и легкий - Эфиопия;
- ореховый, карамельный, шоколадный и плотный - Бразилия;
- мягкий, фруктовый, с балансом сладости и кислинки - Колумбия;
- ягодный, винный и с яркой кислинкой - Кения;
- пряный, землистый и насыщенный - Индонезия (Ява, Суматра);
Следующий важный пункт в выборе кофе касается сорта - арабика или робуста. Первый - более утонченный, фруктово-ягодный и с кислинкой. Второй - крепкий, горький, с ореховым вкусом и с более высоким содержанием кофеина. Кроме того, можно взять смесь, которая позволит получить лучшее от обоих сортов. Арабику и робусту смешивают в разных пропорциях, что влияет на крепость напитка, аромат и вкус.
Для бодрости стоит остановить выбор на робусте или смеси, а вот для фильтра часто берут арабику.
Иногда на пачке можно увидеть "какао", "малина", жасмин" или другие слова, которые совершенно сбивают с толку. Хотя существует ароматизированный кофе, эти надписи касаются ассоциаций, которые уловил в зернах дегустатор или обжарщик. Если хочется сладкий напиток, то выбирайте пачку с примечаниями "карамель", "шоколад". А вот "цитрусы" и "ягоды" добавят свежести. На пачках крепкого кофе пишут "пряности", "черных шоколад".
Напоследок рассмотрим упаковки, в которые помещают зерна. Лучше всего выбирать те, в которых есть клапан или зип-лок. В них максимально сохраняется свежесть. Приемлемым вариантом являются герметичные пачки без клапана, а вот крафтовую бумагу или прозрачные упаковки стоит избегать. Зерна быстро утратят в них аромат.
Некоторые могут задаваться вопросом, что означает цвет упаковки кофе, однако это тупик. Он обусловлен чаще всего только дизайном и самим брендом - производители иногда делают упаковки в одном стиле, чтоб выработать узнаваемость среди покупателей.