Делать это надо, даже если вы уходите всего на час.

Не секрет, что перед длительным отпуском или командировкой от сети лучше отключать большие бытовые приборы. Но знали ли вы, что некоторые устройства надо выключать из розеток даже тогда, когда вы уходите из дома всего на час?!

Об этом рассказывает ресурс Better Homes & Gardens. Чтобы избежать потенциальной опасности, возьмите себе за правило выключать из сети 5 приборов перед каждым выходом из дома.

1. Тостеры и фритюрницы

Сухие крошки хлеба и капли масла со временем скапливаются на верхней части нагревательных механизмов. Поэтому тостеры и фритюрницы являются одними из самых больших источников пожарной опасности на кухне. И чтобы минимизировать риски, нужно регулярно выключать их из розетки сразу после использования. Также не забывайте проверить, выключены ли они, перед тем, как уходить из дома.

2. Приборы для укладки волос

Если вы часто используете приборы для укладки волос, такие как плойки или выпрямители, возьмите за правило заглядывать в ванную перед выходом из дома. Даже если ваш прибор имеет функцию автоматического выключения, лучше перестраховаться и полностью выключить его из розетки сразу после использования. К тому же, специалисты советуют не уходить из дома, пока устройство не остынет.

"Поскольку эти приборы часто используются в ванной комнате вблизи источников воды, они представляют опасность пожара и поражения электрическим током", – объясняет ресурс.

3. Зарядные устройства

Если вы ничего не заряжаете прямо сейчас, в ваших розетках не должно быть зарядных устройств. Кроме пожарной угрозы, так сокращается и срок службы зарядки.

К тому же, шнуры могут перегреваться, если оставлять их в розетке слишком долго. Поэтому не забывайте выключать их из сети.

4. Обогреватели

Ключевая функция обогревателей заключается в том, чтобы генерировать тепло. Поэтому их всегда следует выключать из розеток сразу после использования.

"Даже если они не работают, оставление обогревателя подключенным к розетке может представлять риск возникновения пожара, поэтому лучше перестраховаться. Каждый раз, когда вы не используете обогреватель, его следует выключать и отключать от сети – не только когда вы выходите из дома", – отмечают авторы.

5. Электрические чайники

Риск может представлять каждое устройство, предназначенное для создания тепла в ограниченной зоне (например, плойки для волос и обогреватели). И электрические чайники – не исключение.

Они предназначены для очень быстрого кипячения воды, поэтому существует риск неисправности или перегрева прибора, когда вас нет дома. Это может привести к пожару на кухне.

Ранее мы также рассказывали о бытовом приборе, который потребляет энергию, как 65 холодильников. Он есть у многих. Но для экономии средств и энергии вовсе не стоит отказываться от его использования.

