Популярные исторические и шоу-имена: как называют детей родители поколения Z

Эксперты отметили несколько тенденций, которые влияли на выбор имен для детей.

Появились новые прогнозы относительно роста популярности имен для детей в 2026 году. Как пишет Daily Mail, крупнейший сайт с именами для детей Nameberry обнародовал свои прогнозы относительно главных трендов на следующий год. Среди них лидируют имена, вдохновленные древними цивилизациями.

Среди девушек набирают популярность имена Олимпия, Адхара и Марселла. А среди парней - Рамзес, Исидор и Линус.

Эксперт проекта Nameberry Софи Ким сказала, что родители, которые выбирают имена, относящиеся к древним цивилизациям, стремятся связать своих детей с историей.

Среди других тем, набирающих популярность, есть имена "шоуггерл", такие как Мэрилин, Рокси и Офелия, а также имена "душевных" исполнительниц, например Кипарис, Крид и Шило.

И хотя миллениалы и поколение Z сейчас составляют основную часть молодых родителей, эксперты прогнозируют, что некоторые классические имена поколения бумеров вернутся, в частности Бетси, Нэнси и Джудит для девочек, а также Брюс, Монти и Уэс для мальчиков.

Nameberry включил всего 10 трендов, которые станут популярными в 2026 году, пятым из которых стали "романтические" имена. Среди девушек это Калиста, Корделия и Тамсин, а среди мальчиков могут вырасти популярность таких имен, как Алистер, Дашиэлл и Торен.

Следующая тенденция называется именами с перерывами в гласных, что означает, что имя содержит больше гласных, чем согласных. Анайю, Айю и Лианни выбрали для девушек, тогда как эксперты предположили, что Эйриан, Ромео и Тадео могут быть популярными в следующем году.

Будет расти и количество имен, символизирующих номера. Среди девушек будут популярны имена как Элевен, Уна и Севин. В списке имен для мальчиков были Амильон, Миллиард и Октавиан.

Еще один тренд - имена, вдохновленные аниме. Имена Аня, Рийо и Руми становятся популярными среди девочек, а Джину, Саджа и Киро указаны как популярные среди имен мальчиков.

И ожидается, что тренд на имена из британской литературы будет расти. Прогнозируется, что Тесс, Дарси и Вирджиния будут популярными среди девочек, тогда как Брэм, Эдмунд и Уинстон выделяются среди мальчиков. Причем, не исключено, что эти имена станут популярными и за пределами Великобритании.

Напомним, что дети, которые родились с начала 2025 года, относятся к поколению Beta. Для них родители выбирали имена, связанные со значительными событиями этого года - солнечным затмением и Парижской Олимпиадой.

