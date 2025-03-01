Семечки очень популярны в качестве перекуса.

Семена подсолнечника – отличный перекус во время прогулки или просмотра любимой телепередачи. Кроме того, это универсальный ингредиент, который можно использовать для придания текстуры и вкуса блюдам, будь то десерт или блюдо.

Издание Martha Stewart выяснило у экспертов, как чистить семена и как правильно приготовить.

Как выбрать семечки из подсолнуха

Когда семена подсолнечника продаются в скорлупе, их называют неочищенными. Технически, можно съесть несколько таких семечек и остаться в живых, но делать этого не рекомендуется. По словам Натана Лиона, шеф-повара, скорлупу с семян подсолнечника следует удалять до того, как употреблять в пищу.

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Если вы хотите использовать их в приготовлении блюда, то лучше купить очищенные семена подсолнечника.

Очищенные семена подсолнечника могут быть сырыми или обжаренными. Процесс обжаривания усиливает ореховый вкус и хрустящую текстуру семян. Но если вы хотите обжарить и приправить их самостоятельно, лучше начать с сырых семечек, говорит Майя Браун, преподаватель кулинарного искусства в Школе кулинарного искусства Огюста Эскофье.

Когда семена подсолнечника обжариваются, их можно готовить как с солью, так и без нее, как и орехи. Соль дополняет вкус семечек, в результате чего получается вкусная закуска. Однако в предварительно посоленных семечках, как правило, очень много натрия, отмечает Лайон, поэтому лучше выбирать несоленые семечки и солите их самостоятельно.

Как быстро почистить семечки от шелухи

Существует несколько способов очистки семян подсолнечника от скорлупы в домашних условиях.

Зубами

"Классический способ очистить семечки от скорлупы - зубами", - делится Кристиан Мейти, шеф-повар и диетолог.

С помощью скалки

Если вы хотите защитить свои зубы или очистить от скорлупы сразу несколько семечек, воспользуйтесь скалкой:

Положите бумажное или чистое кухонное полотенце на ровную поверхность. Положите семена сверху. Проведите скалкой по семенам, слегка надавливая, чтобы они раскрылись. Вы также можете откинуть полотенце и слегка ударить по семенам скалкой, чтобы их раскрыть.

Если у вас нет скалки, вы можете использовать молоток для мяса или кастрюлю с твердым дном.

В духовке

"Обжаривание семян - отличный способ придать им вкус и удалить скорлупу", - говорит Мейти.

Поместите сырые семена подсолнечника в миску. Сбрызните семена оливковым маслом и перемешайте до полного покрытия. Приправьте по вкусу солью. Добавьте другие специи для дополнительного вкуса, например кайенский перец, порошок чипотле, паприку или сушеные травы, если хотите. Разложите семена на выстеленном пергаментом листе для выпечки. Запекайте при температуре 110°С в течение 8-10 минут, помешивая один раз на полпути, до легкого поджаривания.

В воде

По словам Брауна, если замочить семена в воде на один-два часа, скорлупа размягчится, и их будет легко извлечь. После замачивания семян вы можете аккуратно сжать скорлупу, чтобы удалить семена. Этот способ может занять много времени, особенно если вы готовите сразу много семян.

Как хранить семечки подсолнуха в домашних условиях

"Лучше всего хранить семечки в чистом, герметичном контейнере в прохладном, сухом и темном месте, - говорит Браун. Идеальное место - кладовка или шкаф вдали от кухонной техники".

При правильном хранении сырые семена подсолнечника будут храниться около двух-трех месяцев при комнатной температуре, говорит Браун. Жареные, соленые семечки хранятся около года. Если держать их в холодильнике, срок годности немного увеличится.

Как понять, что семечки испортились

Первый признак испорченных семян подсолнечника - неприятный запах, говорит Браун. Прогорклый, кислый или интенсивный запах указывает на то, что жиры испортились и их небезопасно употреблять, добавляет она. Если вы не можете сразу определить запах, сначала встряхните семена, советует Мейти. Это поможет проявить неприятный запах, если он присутствует.

Вы также можете попробовать семена на вкус, чтобы определить, есть ли в них горькие нотки или привкус, делится Мейти.

"Если они кислые или горькие, значит, есть их не стоит", - говорит она.

Кроме того, есть несколько внешних признаков, которые свидетельствует о том, что семечки испортились.

"По мере старения семян они могут приобретать голубовато-серый оттенок, который указывает на то, что семена испортились", - отмечает Браун.

Кроме того, любая видимая плесень - это признак того, что их нужно выбросить, говорит Мейти.

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