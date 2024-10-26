Тыквенные "семки" после приготовления стоит есть тогда, когда они полностью остынут.

Не все знают, как правильно жарить семечки тыквы, чтобы они получились ароматными и нежными.

Сначала нужно извлечь семечки из арбуза, промыть и просушить, а потом отварить в соленой воде на протяжении 10 минут, пишет Usa Today. По сведениям издания, именно благодаря варке "семки" будут более нежными и ароматными.

Как поджарить семечки тыквы - лайфхаки

После варки их нужно просушить, например, на бумажном полотенце, чтобы ушла лишняя вода.

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Потом стоит действовать вот так:

Духовку нужно разогреть до 170ºC;

Выложить семечки на противень. Можно их посыпать смесью со специй или сделать их сладкими, использовав коричневый сахар. Если будете использовать дополнительные ингредиенты - тщательно перемешайте их с "семками";

Готовить "семки" нужно на протяжении 10-15 минут.

Журналисты отметили, что в середине приготовления нужно подбросить семечки:

"Дайте им полностью остыть, а потом наслаждайтесь!".

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