Рассказываем, что будет, если есть семечки каждый день и какое количество безопасно употреблять за раз.

Почти каждый взрослый человек любит иногда "пощелкать" семечки подсолнуха, некоторые делают это ежедневно. Однако не всегда семена подсолнечника несут только пользу - иногда такое частое употребление может стать причиной проблем со здоровьем.

Что будет, если есть семечки каждый день - польза

Издание healthline.com рассказывает, чем полезны семечки подсолнуха - оказалось, что такой простой и дешевый продукт может заметно улучшить состояние здоровья:

Снимают воспаления

Семена подсолнечника особенно богаты витамином Е и селеном. Они действуют как антиоксиданты, защищая клетки вашего организма от повреждения свободными радикалами, которые играют роль в развитии ряда хронических заболеваний. Семечки являются хорошим источником полезных растительных соединений, включая фенольные кислоты и флавоноиды, которые также действуют как антиоксиданты.

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Согласно исследованию, проведенном среди более чем 6000 взрослых, те, кто сообщил, что ест семена подсолнечника и другие семена не менее пяти раз в неделю, имели уровень С-реактивного белка на 32% ниже по сравнению с людьми, которые не ели семян. Это означает, что витамин Е, которого много в семенах подсолнечника, помогает снизить уровень С-реактивного белка и предотвратить сердечно-сосудистые заболевания и диабет 2 типа.

Помогают бороться с болезнями сердца

Семечки подсолнуха могут помочь снизить кровяное давление, уровень холестерина и сахара в крови, поскольку они содержат витамин Е, магний, белок, линолевые жирные кислоты и несколько растительных соединений. Высокое кровяное давление является основным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, которые могут привести к сердечному приступу или инсульту. Соединение в семенах подсолнечника блокирует фермент, вызывающий сужение кровеносных сосудов. В результате это может помочь вашим кровеносным сосудам расслабиться, снизив кровяное давление. Магний в семенах подсолнечника также помогает снизить уровень артериального давления.

Семена подсолнечника богаты ненасыщенными жирными кислотами, особенно линолевой кислотой. Ваше тело использует линолевую кислоту для выработки гормоноподобного соединения, которое расслабляет кровеносные сосуды, способствуя снижению кровяного давления. Эта жирная кислота также помогает снизить уровень холестерина.

Упрощают контроль диабета

Влияние семян подсолнечника на уровень сахара в крови и диабет 2 типа было проверено в нескольких исследованиях - они показывают, что люди, которые ежедневно едят 30 граммов семян подсолнечника натощак в рамках здорового питания, могут снизить уровень сахара в крови примерно на 10% в течение шести месяцев по сравнению с одним лишь здоровым питанием.

Эффект снижения уровня сахара в крови от семян подсолнечника может быть частично обусловлен растительным соединением хлорогеновой кислоты.

Исследования также показывают, что добавление семян подсолнечника в такие продукты, как хлеб, может помочь снизить влияние углеводов на уровень сахара в крови. Белок и жир семян замедляют скорость опорожнения желудка, позволяя более постепенно высвобождать сахар из углеводов.

Вредно ли есть семечки каждый день - точный ответ

Кроме того, чем полезны семечки подсолнуха, важно знать и об их недостатках, чтобы не начать употреблять данный продукт, надеясь на чудо. Некоторые нюансы в семечках все же есть:

Калории и натрий

Несмотря на то, что семена подсолнечника богаты питательными веществами, они относительно калорийны. Если вы следите за потреблением соли, имейте в виду, что скорлупа, которую люди держат во рту и раскусывают, покрыта огромным количеством натрия - 108% рекомендуемой нормы. Для того чтобы защитить организм от передозировки солью, раскрывайте "раковину" семечки пальцами, а не зубами.

Кадмий

Еще одна причина есть семена подсолнечника в умеренных количествах - это содержание в них кадмия. Этот тяжелый металл может нанести вред вашим почкам, если он попадает в организм регулярно и в больших дозах. Подсолнухи имеют тенденцию поглощать кадмий из почвы и откладывать его в своих семенах, поэтому они содержат несколько большее количество, чем большинство других продуктов питания.

Запор

Употребление большого количества семян подсолнечника за один раз иногда приводило к фекальным задержкам как у детей, так и у взрослых. Употребление в пищу семян подсолнечника в скорлупе может увеличить вероятность попадания в них фекалий, поскольку вы можете непреднамеренно съесть фрагменты скорлупы, которые ваш организм не сможет переварить. В итоге качественно испражниться не получится, но взамен организм вам "подарит" жидкий стул, боль в животе и тошноту.

Аллергия

Аллергические реакции на семечки подсолнуха встречаются редко, но все же такое бывает. Проявляется в виде зуда, сыпи, воспалений и рвоты. Кормление домашних птиц семенами подсолнечника дома может привести к выделению этих аллергенов в воздух, который вы вдыхаете. Маленькие дети могут стать чувствительными к семенам подсолнечника при воздействии белков через поврежденную кожу.

Можно ли есть семечки каждый день - оптимальное количество

Если вы любите употреблять семечки каждый день, но желаете извлечь из них только пользу, а не вред, запомните, сколько можно съесть семечек за раз - оптимальным количеством считается 30-50 гр в зависимости от вашего образа жизни, общей калорийности другой еды и наличия\отсутствия физической активности. Главное - не есть семена подсолнечника за 3 часа до сна и после 18:00.

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