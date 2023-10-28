В украинском языке слова "сельодка" нет, это – типичный суржик, и его стоит избегать.

Суржик пустил глубокие корни в нашу повседневную жизнь. Мы даже не замечаем, что в нашем языке полно слов, которые не имеют ничего общего с украинским. Какие-то слова мы употребляем, потому что в семье так принято говорить, а другие - потому что не знаем правильного соответствия. Такая история произошла и со словом "сельодка", которым называют кусочки соленой рыбы.

Но в украинском языке слова "сельодка" нет, это – типичный суржик, и его стоит избегать.

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"Зважте мені дві сельодочки", "Я приготувала на вихідних неймовірну сельодку під шубою", "Мені чогось так хочеться сельодки", - можно услышать каждый день. Однако не стоит так говорить, если вы совершенствуете свой украинский и стремитесь разговаривать на хорошем языке.

Так как же сказать на украинском "сельодка"? Как правильно перевести это аппетитное слово? Есть в украинском языке колоритное слово "оседедець", и именно его надо употреблять на обозначение засоленной рыбы.

А что означает слово "оселедець"?

Если заглянуть в Академический толковый словарь украинского языка (СУМ), то там можно найти такое интересное объяснение:

"Оселедець - невелика морська промислова риба, яку вживають у засоленому або копченому вигляді. Заробив на сіль до оселедця! (Українські народні прислів'я та приказки, 1955, 60); На столі парувала картопля.., блискотів политий олією оселедець (Микола Руденко, Вітер.., 1958, 291). Як кіт з оселедцем панькатися (возитися і т. ін.) з ким—чим: а) занадто довго займатися чим-небудь; б) занадто багато приділяти уваги кому-, чому-небудь. [Кіндрат Антонович:] Панькався зо мною тесть, як кіт з оселедцем (Марко Кропивницький, II, 1958, 300); Як (мов і т. ін.) оселедців [у бочці] — дуже багато (про велику кількість людей у якому-небудь приміщенні). — Погано у нас, Тамаро. Як оселедців напхали. Тут [у камері] для шістьох місця мало, а нас тут шістнадцять (Антон Хижняк, Тамара, 1959, 134)".

Однако, это не единственное значение слова "оселедець", потому что так еще называют прическу.

В том же словаре видим объяснение:

"Оселедець - старовинна чоловіча зачіска у вигляді довгого пасма волосся на голеній голові (перев. у козаків); чуприна. Запорожці звали ще чуприну оселедцем, бо як вона довга, то теліпається, неначе оселедець (Олекса Стороженко, I, 1957, 265); Корж зупинився на паперті, заправив за ліве вухо чорний, як дьоготь, оселедець (Зінаїда Тулуб, Людолови, I, 1957, 16)".

Итак, теперь вы знаете еще одно замечательное украинское слово, которое поднимет ваш язык на новый уровень. Смело просите у продавца 2-3 небольшие селедки, популяризируйте украинский язык и наслаждайтесь деликатесом.

Говорим на украинском правильно - интересные советы

Языковед и самый известный учитель Украины Александр Авраменко рассказал, как правильно использовать слово "наразі".

По его словам, среди людей бытует мнение, что это слово часто неверно используют как синоним слова "сейчас".

"Розгорнімо словник: слово "наразі" означає "поки що", "зараз". До речі, це слово діалектне і воно поширене в західній частині України. Його полюбили журналісти і широко почали вживати в ЗМІ. Зверніть увагу, що прислівник "наразі" пишеться разом", - сказал Авраменко.

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