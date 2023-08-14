По его словам, среди людей бытует мнение, что это слово часто неверно используют как синоним слова "сейчас".

Языковед и самый известный учитель Украины Александр Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал, как правильно использовать слово "наразі".

По его словам, среди людей бытует мнение, что это слово часто неверно используют как синоним слова "сейчас".

"Развернем словарь: слово "наразі" означает "пока что", "сейчас". Кстати, это слово диалектное и оно распространено в западной части Украины. Его полюбили журналисты и широко начали употреблять в СМИ. Обратите внимание, что наречие "наразі" пишется слитно", - сказал Авраменко.

Также он отметил, что соединение "на часі" надо писать отдельно, поскольку это фразеологизм, который означает "важный или необходимый именно в этот момент.

Языковые советы от Авраменко

Александр Авраменко раскрыл значение трех редких слов о характере человека. Речь идет о таких словах, как "щеголеватый", "гречневый" и "помыслительный".

Ранее он ответил, является ли слово "однофамилец" суржиковым, и если да, то каким словом его заменить.

"Нет, не суржиково. Вы его найдете в украинских словарях. Образовано оно, как и многие другие слова, из двух частей – как "единомышленник", "одноклассник". "Однофамилец": вторая его часть, "- фамилец", образована из латыни, в которой обозначает семью, родина. Также в нашем языке есть прилагательное "фамильный" – то же, что и "родовой" ("фамильный альбом"," фамильное серебро" – которое передают по наследству)", - отметил специалист.

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