Почему ваша кошка 'продаст душу' за тунца: ученые нашли биологическую разгадку

Оказывается, рыба для кота – это не просто еда, а настоящий "наркотический" десерт, перед которым невозможно устоять.

Кошки по своей природе - 100% хищники, которые должны есть только мясо, но они буквально сходят с ума от морепродуктов. Исследователи объясняют: дело не в капризах, а в особой "прошивке" их вкусовых рецепторов, пишет издание Psychology Today.

В исследовании, опубликованном в журнале Chemical Senses, ученые выяснили, что у кошек иначе работает чувство "умами", то есть тот самый мясной, пикантный вкус.

Как люди не могут устоять перед сахаром, кошки так же "ведутся" на рыбу, потому что их рецепторы буквально "кричат" им, что это самая вкусная вещь в мире.

Мы привыкли думать, что вкус рождается на языке, но он различает только базу: сладкое, кислое, горькое и соленое. Все остальное, например, разница между ароматной клубникой и тропическим манго – это магия ретроназального обоняния. Когда мы жуем, ароматы поднимаются к рецепторам, создавая ту самую палитру оттенков. Пятый вкус - умами, официально признали только в 1908 году, и именно он является главным в жизни кошек, рассказывают ученые.

Кошачьи рецепторы настроены на умами значительно тоньше наших. И это логично, ведь мясо – основа их рациона – буквально "заряжено" этим вкусом. Однако настоящей "умами-бомбой" для пушистиков является рыба, особенно тунец. Исследователи сравнивают: для кота тунец – это как для нас огромная порция шоколадного мороженого с двойным сиропом.

Ранее УНИАН писал, что эксперты предостерегают владельцев кошек от кормления любимцев человеческой пищей, поскольку многие привычные продукты являются токсичными или не содержат необходимых животным нутриентов. В список опасных лакомств попали виноград, изюм и авокадо, которые могут вызвать почечную недостаточность или серьезные отравления. Категорически запрещено давать шоколад и любые напитки с кофеином, поскольку содержание метилксантинов в них может привести к летальному исходу.

Добавим, что если любимец вас игнорирует, основной причиной является естественная независимость животных, которые, в отличие от собак, эволюционировали как одиночные охотники и не испытывают постоянной потребности в одобрении хозяина. Хотя домашние любимцы прекрасно распознают голос владельца, они часто делают сознательный выбор не откликаться, если предлагаемая активность не кажется им интересной или выгодной. Отсутствие реакции также может быть связано со стрессом, страхом или переутомлением от чрезмерного внимания, когда животному просто необходимо восстановить свое личное пространство.

