Бесплатное средство для стирки из каштанов успешно заменяет стиральный порошок.

Вам не обязательно тратить сотни гривен в месяц на стиральный порошок. Немногие люди знают о том, как убрать грязь с одежды с помощью обычных каштанов. Бесплатные средства для стирки лежат просто в парках и на обочинах. К тому же они безопасны для аллергиков. Узнайте, как стирать без порошка с добавлением вытяжки из каштанов.

Как сделать стиральный порошок из каштанов

Плоды конских каштанов содержат вещества сапонины, которые похожи по свойствам на мыло. Они удаляют с одежды жирные пятна и старые загрязнения, не вредя ткани.

Чтобы приготовить средство для стирки без порошка из каштанов, следуйте инструкции.

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Заверните 5 каштанов в ткань и отбейте молотком на мелкие кусочки. Выложите в стакан и залейте 100 мл теплой воды. Оставьте на 5 часов. За это время на поверхности появится белая пена. Слейте пенистую воду в отдельную емкость. Полученный отвар залейте в отсек стиральной машинки для порошка.

Используйте такую воду для стирки как замену порошка. Она имеет хорошие очищающие средства. Чтобы усилить эффективность средства, добавьте в барабан машинки чайную ложку обычной соды. А для приятного аромата белья можно влить порцию жидкого ароматизатора.

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