По словам экспертов, люди обладают рядом особенностей, которые позволяют им бегать на большие расстояния.

Многим людям сложно пробежать и километр, однако другие могут пробежать до 10 км и более. Некоторые участвуют в ультрамарафонах, пробегая более 40 километров. Поэтому возникает вопрос, как далеко может пробежать человек без остановки, пишет Live Science.

Из-за того, что участники ультрамарафона обычно делают короткие перерывы, чтобы отдохнуть, официального рекорда по самому длинному забегу без остановок не существует. Однако даже если бы такой и был, то, вероятно, самой большой проблемой были бы природные условия.

"Я думаю, что мочеиспускание будет ограничивающим фактором", - отметила физик из Гарвардского университета и участница ультрамарафонов Дженни Хоффман, которая имеет мировой рекорд по самому быстрому пересечению Америки пешком женщиной (это Хоффман сделала за 47 дней, 12 часов и 35 минут).

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Если не учитывать короткие перерывы для биологических потребностей, то люди имеют перечень особенностей, которые позволяют им хорошо бегать на выносливость, считает физиолог из Университета Жана Моне в Сент-Этьене (Франция) Гийом Миллет.

По его словам, люди имеют сравнительно большие ягодичные мышцы, которые помогают двигаться вперед, способность накапливать эластичную энергию в сухожилиях и мышцах, а также крепкие шейные связки, которые поддерживают стабильность мозга во время бега.

Кроме того, люди также могут хорошо бегать в жару, ведь температура тела регулируется с помощью потоотделения.

"Даже если внешняя температура достаточно высокая, мы способны поддерживать температуру тела относительно низкой, и это огромное преимущество по сравнению с большинством видов", - отметил Миллет в интервью Live Science.

Несмотря на такие особенности, люди никогда намеренно не развивались, чтобы бегать на такие экстремальные расстояния.

"На протяжении большей части нашего существования, до недавнего времени, людям приходилось очень тяжело работать, чтобы выжить. Если вы бегаете правильно, не травмируетесь и правильно питаетесь, удивительно, на что способно ваше тело, но это не то, для чего мы эволюционировали. Это доведение нормальных адаптаций до крайностей", - объясняет Либерман.

Эксперты говорят, что перечень физических факторов, таких как травма, мышечная усталость или недосыпание, могут заставить бегуна остановиться и восстановиться, однако психологическая устойчивость тоже играет существенную роль в беге на выносливость. Таким образом, чтобы продолжать двигаться несколько дней подряд, ультрамарафонцы должны уметь терпеть боль и истощение.

"Мы развили чрезвычайную способность заставлять себя делать всевозможные чрезвычайные вещи. Вы должны хотеть это делать. Поэтому я думаю, что самое важное в человеке, что ограничивает выносливость, - это ментальность", - подчеркнул эволюционный биолог из Гарвардского университета Дэниел Либерман.

В то же время те люди, которые готовы к таким экстремальным нагрузкам, должны тщательно тренироваться, чтобы избежать травм. В частности перед трансконтинентальным забегом Хоффман работала над собой, пробегая 322 км в неделю, чтобы заверить себя, что она имеет достаточную подготовку для длительных тренировок, а также прочность костей, чтобы выдерживать постоянные удары об асфальт.

"Однако, все больше людей пытаются участвовать в ультрамарафонах ежегодно, а количество участников выросло на 1,676% между 1996 и 2020 годами. С ростом популярности этого вида спорта новые бегуны будут бросать вызов - и, возможно, побьют - старые рекорды", - подытожили в материале.

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Ранее тренер назвала 9 привычек, от которых надо отказаться во время бега, если вам уже 50 лет. В частности тренер советует отказаться от энергетиков и алкоголя, добавить мобильности, не игнорировать инструменты восстановления, а также перестать избегать гонок.

В то же время тренер ответил, сколько нужно бегать, чтобы похудеть. По его словам, для этого нужно менять пробежки, сохранять водный баланс, включать силовые тренировки и не забывать о восстановлении.

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