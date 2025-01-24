Не нужно зацикливаться на цифрах и бояться неудачи.

Сертифицированный тренер Кристен Хислоп назвала шесть ошибок, связанных с бегом, от которых следует немедленно отказаться.

"Бег полезен по многим причинам. Он феноменален для здоровья сердечно-сосудистой системы… Также исследования показывают, что колени и бедра бегунов здоровее, чем у тех, кто не бегает. Миф о том, что бег вреден для коленей, был развенчан много раз. Мы также знаем, что движение полезно для людей с артритом", - отметила тренер в своей статье на eatthis.com.

Кроме того, как добавила специалист, бег заставляет людей выходить на улицу, а пребывание на природе полезно для психического здоровья.

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"Вам не нужно много оборудования, чтобы начать бегать, и вам не нужно много тренировок. Для тех, кто считает калории, бег сжигает больше, чем другие виды упражнений. Наконец, бег - это весело. Те, кто говорит, что это не так, просто не пробовали. Однако есть определенные привычки, которые могут сделать бег вредным", - предупредила Кристен Хислоп.

В список ошибок бегунов она вкючила:

Бегать до изнеможения по выходным. Слишком много людей откладывают свои тренировки на выходные, а затем пытаются намотать слишком много километров за пару дней.

Бегать в неподходящей обуви. Вы должны выбрать обувь, которая подходит вашему стилю бега, местности, по которой вы бегаете, и вашей собственной биомеханике.

Бегать только в одной паре обуви. Пена в современных кроссовках должна восстановиться (более 24 часов). Если вы бегаете в одних и тех же кроссовках каждый день, они не будут обеспечивать одинаковый ход и не прослужат долго.

Всегда слушать музыку или никогда не слушать музыку во время бега. Музыка определенно может помочь с каденцией, мотивацией и воспринимаемым напряжением. Однако, в зависимости от того, где вы бежите, слушать музыку в наушниках может быть опасно.

Зацикливаться на цифрах. Сохраняйте здоровый фокус на данных.

Бояться неудачи. Слишком много людей не записываются на марафоны. Они не хотят быть последними или не уложиться в определенное время. Создайте свою собственную цель процесса, чтобы чувствовать себя успешным независимо от результата.

Напомним, ранее УНИАН писал, сколько нужно ходить в день ля позудения.

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