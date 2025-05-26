Правильный уход за орхидеей предусматривает не только полив и подкормку.

Орхидеи - прихотливые цветы, но при правильном подходе они могут радовать роскошным цветением из года в год. Большинство владельцев вазонов сосредотачивают внимание преимущественно на поливе и подкормке, часто игнорируя еще один очень важный фактор - тип горшка. Об этом пишет Express.

По словам эксперта по уходу за комнатными растениями Люка Ньюнса, неправильно подобранный горшок может разрушить весь потенциал вашей орхидеи к цветению.

"Если вы хотите, чтобы ваша орхидея цвела, первое, что нужно запомнить, - это то, что большинство этих цветов любят стабильность. Они немного похожи на нас: дайте им правильную среду и немного нежного и любящего ухода, и они вознаградят таким количеством цветов, что вы не можете себе представить", - подчеркнул он.

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Самая большая ошибка - высаживать орхидею в обычный горшок с почвой. Орхидеи - не классические комнатные растения, а эпифиты. Это значит, что в природе они растут на деревьях, а их корни имеют доступ к воздуху, а не закопаны в землю.

Если орхидею высадить в грунт, ее корни будут задушены, и влага приведет к их загниванию. В результате цветов на растении не будет.

Зато эксперт советует всегда выбирать прозрачный пластиковый горшок с большим количеством дренажных отверстий, сквозь которые воздух и свет будут достигать корней и одновременно будет выливаться лишняя вода. Также нужно использовать специальный субстрат из коры для орхидей - он обеспечивает воздухопроницаемость и предотвращает загнивание.

К тому же прозрачный горшок позволяет легко наблюдать за состоянием корней, которое является самым красноречивым показателем здоровья растения.

Когда орхидея уже высажена в правильные горшок и субстрат, нужно воссоздать для нее естественные условия. Свет должен быть яркий, но не прямой: лучше всего подходят восточные или западные окна. Поливать растение следует, когда кора немного подсохнет, погрузив горшок в воду на 10-15 минут. Подкормку стоит проводить каждые 2 недели специальным удобрением для орхидей в период активного роста. Зимой частоту можно уменьшить. Чтобы стимулировать рост новой ветви, цветонос после цветения следует обрезать над узлом.

Корни здоровой орхидеи должны быть зелеными или серебристыми и упругими на ощупь. Не волнуйтесь, если ваше растение после цветения имеет уставший вид - это его естественный период покоя, который часто заканчивается новым взрывом цветов.

Ранее УНИАН рассказывал, почему гортензию теперь лучше не сажать. Эксперты говорят, что этот распространенный цветок все чаще не способен выживать в условиях климатических изменений, поэтому они советуют просто перестать его высаживать.

Из-за повышения температуры во всем мире гортензии сталкиваются с беспрецедентными трудностями. Эти растения обожают влагу, но длительные засухи и жаркое лето создают для них крайне тяжелые условия даже в регионах, где раньше они чувствовали себя комфортно.

Даже гортензии, посаженные в затененных местах, страдают от все более сухого воздуха, который обезвоживает их нежные ткани. Попытки компенсировать это интенсивным поливом часто провоцируют развитие грибковых заболеваний, которые еще больше ослабляют растения. Это приводит своеобразный парадокс: усилия по спасению гортензий ускоряют их гибель.

Зато профессиональные ландшафтные дизайнеры все чаще советуют клиентам обратить внимание на климатически устойчивые растения с подобным декоративным эффектом.

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