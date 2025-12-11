Результат такой стирки преимущественно зависит от выбора температуры воды.

Если вы когда-нибудь останавливались в отеле, в котором полотенца были очень пушистыми и белыми, то, наверное, интересовались, как работникам это удается. Поэтому профессиональные уборщики рассказали для the spruce, как сделать полотенца мягкими и пушистыми у себя дома.

Как отметили профессиональная уборщица Камила Эррера и гендиректор Cleancorp Лиза Маккин, большая часть процесса стирки и сушки для получения идеальных пушистых белых полотенец связана с выбором правильных настроек температуры. Поэтому сначала обращайте внимание на температуру воды.

"Их нужно стирать в горячей воде - от 60 до 90 градусов", - посоветовала Эррера.

Когда наступает время сушить полотенца, Маккин рекомендует сделать то, что она называет волшебной комбинацией для сушки полотенец.

"Это сочетание сушки на воздухе и в сушилке. Если вы хотите, чтобы полотенца были пушистыми, этот шаг является решающим: встряхните полотенца перед тем, как положить их в сушилку, чтобы разрыхлить волокна", - отметила эксперт.

После того, как вы встряхнули полотенца, Маккин советует сушить их на среднем уровне нагрева, однако она предупредила, что слишком высокая температура может сжечь волокна, из-за чего полотенца станут более плоскими и жёсткими.

Как сохранить полотенца ярко-белыми

Температура воды также играет роль для сохранения свежего белого вида полотенец.

"Горячая вода сохраняет яркость полотенец и эффективнее удаляет жирные пятна", - добавила Маккин.

В то же время Эррера отметила, что для сохранения белья и удаления потемнения можно также использовать небольшое количество отбеливателя или кислородного отбеливателя, однако она предостерегла от чрезмерного использования, ведь это может сделать волокна жесткими.

Она посоветовала использовать стиральное средство без красителей и фосфатов.

"Порошковый стиральный порошок, который не имеет цвета, лучше удаляет жир и полностью растворяется", - заверила эксперт.

Как сохранить полотенца пушистыми

Маккин предостерегает от использования большего количества стирального порошка для того, чтобы сделать полотенца пушистыми.

"Избыток мыла может накапливаться в петлях полотенца, что делает их жесткими. Мой общий совет - использовать немного меньше, чем рекомендовано, - чуть меньше, чем полная крышка для полной загрузки", - подчеркнула эксперт.

Также Маккин советует использовать немного белого уксуса в цикле полоскания. Кроме того, полотенца станут более рыхлыми, если не перегружать машину.

"В отелях вы стираете меньшие партии полотенец, чем вы думаете. Полотенцам нужно место для движения внутри машины, чтобы волокна могли полностью прополоскаться и оставаться рыхлыми", - сказала она.

Как часто стирать полотенца, чтобы они оставались пушистыми

Частота стирки полотенец зависит от личных предпочтений. По словам Маккин, кроме стирки, отели каждые несколько недель используют процесс, называемый "стриппинг", чтобы максимально продлить свежесть полотенец. Такой процесс можно повторить и дома.

Для этого вам нужно один раз постирать полотенца в горячей воде с добавлением одной чашки белого уксуса, а затем постирать их еще раз с добавлением полчашки пищевой соды.

"Это удалит остатки моющего средства и следы кожного жира или солнцезащитного крема", - заверила эксперт.

Однако Маккин предупредила, что полотенца все равно имеют срок годности.

"Если ваше полотенце истончается или всегда жесткое, возможно, пришло время его выбросить или использовать для других уборочных работ", - посоветовала она.

