Суржик в украинском языке явление не новое - украинцы уже достаточно давно практиковали писать иноязычные слова украинскими буквами. Не будем сейчас погружаться в историю, почему так произошло, но сегодня в нашем языке немало "искусственных" слов, которые люди сплошь и рядом употребляют в быту и даже не задумываются, что так говорить неправильно.
Конечно, можно все оправдать тем, что язык - живой, и исторически те или иные слова вошли в обиход. Однако, если вы стремитесь разговаривать на хорошем украинском, тогда от суржика как социолингвистического феномена надо отказаться, и оставить его исключительно как художественный прием, скажем, чтобы добавить колорита или посмеяться над кем-то.
В частности, украинские языковеды советуют попрощаться со словом "шампіньйон", которое широко употребляют на обозначение грибов.
"Треба обсмажити шампіньйони на маленькому вогні", "У супермаркеті акція на шампіньйони", "Я приготувала неймовірно смачний салат з шампіньйонами", - слышно отовсюду.
Однако, как говорится на портале "Мова - ДНК нації" в разделе "Антисуржик", вместо слова "шампіньйон" надо употреблять правильный аналог.
Так как же сказать "шампіньйон" на украинском? Есть в украинском языке замечательное слово "печериця". Вот какое объяснение этому слову дает Академический толковый словарь украинского языка (СУМ):
"Печериця - їстівний гриб родини пластинникових із сірою або білуватою шапинкою на тонкій білій ніжці, який росте на полях, луках, городах, у садках і т. ін.; шампіньйон. Він з приємністю думав.., що на обід будуть сьогодні молоді печериці (Михайло Коцюбинський, II, 1955, 384); * У порівняннях. — Він був низький, присадкуватий, як печериця, старий, аж порохня з його сипалась (Нечуй-Левицький, IV, 1956, 312); Хто й коли збудував нашу хату, які майстри— невідомо. Здавалось нам, ніби її зовсім ніхто й не будував, а виросла вона сама, як печериця, між грушею і погребом (Олександр Довженко, Зачарована Десна, 1957, 467)".
Стоит отметить, что слово "печериця" имеет и переносное значение. В том же словаре находим:
"Стара, зморщена або товста й присадкувата людина. Якось молода цариця Почала з царем свариться: "Дурню, — каже, — ти старий, Печериця і тюхтій!" (Леонід Первомайський, Райдуга.., 1960, 86); Сестра Євлалія (так звали стару печерицю) завела їх до монастирської трапезної (Павло Загребельний, Шепіт, 1966, 61)".
Откуда же тогда взялось слово "шампіньйон" в украинском языке? Это слово иноязычного происхождения. Как говорится в этимологическом словаре, оно происходит от фр. champignon, что означает просто "гриб".
"Запозичення з французької мови; фр. champignon (ст. champaignon, champaignol) походить з народно-латинської мови; нар.-лат. (fungus) campāniolus "шампіньйон", (букв.) "(гриб) польовий" є похідним від campus "поле", - говорится в словаре.
Будете удивлены, но в толковом словаре в редакции 1980 года это слово тоже фигурирует, поэтому, вероятно, многие люди его активно употребляют вместо чисто украинского "печериця":
"Шампіньйон. Те саме, що печериця. Незрозумілі терпкі пахощі лоскотали повітря. Так пахнуть шампіньйони й моховиті гірські валуни (Олесь Донченко, II, 1956, 78); Смакові й поживні якості шампіньйонів досить високі і наближають їх до найкращих серед їстівних білих грибів (Овочівництво, 1956, 435)".
Итак, как видим, слово "шампіньйон" в словаре есть, однако лучше употреблять украинский аналог "печериця", если хотите подчеркнуть чистоту своего языка.
Кроме того, стоит правильно называть и другие грибы: "глива" вместо "вешенка", "підосичник" вместо "підосиновик", "маслюк" вместо "масльонок".
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