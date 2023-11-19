Украинские языковеды советуют попрощаться со словом "шампіньйон", которое широко употребляют на обозначение грибов.

Суржик в украинском языке явление не новое - украинцы уже достаточно давно практиковали писать иноязычные слова украинскими буквами. Не будем сейчас погружаться в историю, почему так произошло, но сегодня в нашем языке немало "искусственных" слов, которые люди сплошь и рядом употребляют в быту и даже не задумываются, что так говорить неправильно.

Конечно, можно все оправдать тем, что язык - живой, и исторически те или иные слова вошли в обиход. Однако, если вы стремитесь разговаривать на хорошем украинском, тогда от суржика как социолингвистического феномена надо отказаться, и оставить его исключительно как художественный прием, скажем, чтобы добавить колорита или посмеяться над кем-то.

В частности, украинские языковеды советуют попрощаться со словом "шампіньйон", которое широко употребляют на обозначение грибов.

Видео дня

"Треба обсмажити шампіньйони на маленькому вогні", "У супермаркеті акція на шампіньйони", "Я приготувала неймовірно смачний салат з шампіньйонами", - слышно отовсюду.

Однако, как говорится на портале "Мова - ДНК нації" в разделе "Антисуржик", вместо слова "шампіньйон" надо употреблять правильный аналог.

Так как же сказать "шампіньйон" на украинском? Есть в украинском языке замечательное слово "печериця". Вот какое объяснение этому слову дает Академический толковый словарь украинского языка (СУМ):

"Печериця - їстівний гриб родини пластинникових із сірою або білуватою шапинкою на тонкій білій ніжці, який росте на полях, луках, городах, у садках і т. ін.; шампіньйон. Він з приємністю думав.., що на обід будуть сьогодні молоді печериці (Михайло Коцюбинський, II, 1955, 384); * У порівняннях. — Він був низький, присадкуватий, як печериця, старий, аж порохня з його сипалась (Нечуй-Левицький, IV, 1956, 312); Хто й коли збудував нашу хату, які майстри— невідомо. Здавалось нам, ніби її зовсім ніхто й не будував, а виросла вона сама, як печериця, між грушею і погребом (Олександр Довженко, Зачарована Десна, 1957, 467)".

Стоит отметить, что слово "печериця" имеет и переносное значение. В том же словаре находим:

"Стара, зморщена або товста й присадкувата людина. Якось молода цариця Почала з царем свариться: "Дурню, — каже, — ти старий, Печериця і тюхтій!" (Леонід Первомайський, Райдуга.., 1960, 86); Сестра Євлалія (так звали стару печерицю) завела їх до монастирської трапезної (Павло Загребельний, Шепіт, 1966, 61)".

Откуда же тогда взялось слово "шампіньйон" в украинском языке? Это слово иноязычного происхождения. Как говорится в этимологическом словаре, оно происходит от фр. champignon, что означает просто "гриб".

"Запозичення з французької мови; фр. champignon (ст. champaignon, champaignol) походить з народно-латинської мови; нар.-лат. (fungus) campāniolus "шампіньйон", (букв.) "(гриб) польовий" є похідним від campus "поле", - говорится в словаре.

Будете удивлены, но в толковом словаре в редакции 1980 года это слово тоже фигурирует, поэтому, вероятно, многие люди его активно употребляют вместо чисто украинского "печериця":

"Шампіньйон. Те саме, що печериця. Незрозумілі терпкі пахощі лоскотали повітря. Так пахнуть шампіньйони й моховиті гірські валуни (Олесь Донченко, II, 1956, 78); Смакові й поживні якості шампіньйонів досить високі і наближають їх до найкращих серед їстівних білих грибів (Овочівництво, 1956, 435)".

Итак, как видим, слово "шампіньйон" в словаре есть, однако лучше употреблять украинский аналог "печериця", если хотите подчеркнуть чистоту своего языка.

Кроме того, стоит правильно называть и другие грибы: "глива" вместо "вешенка", "підосичник" вместо "підосиновик", "маслюк" вместо "масльонок".

Говорим на украинском правильно - интересные советы

Ранее УНИАН сообщал, что слово "відтак" в украинском языке употребляют неправильно, поскольку ему приписывают несвойственные ему значения "тому", "отже".

На распространенную ошибку обратил внимание языковед, автор учебников и самый известный учитель Украины Александр Авраменко. По его словам, на самом деле "відтак" - это слово, которое имеет в нашем языке только одно значение – "потом".

Вас также могут заинтересовать новости: