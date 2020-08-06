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Под Киевом кабаны украли одежду у отдыхающего на пляже (фото 18+)

18:54, 06 августа 2020
Курьёзы
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У мужчины украли одежду / Ирпень сегодня Facebook

Соответствующая публикация с фото появились на странице "Ирпень сегодня" в Facebook.

"Бывает и такое", - коротко написал автор публикации. На фото видно трех кабанов, в том числе - двоих детенышей.

Ирпень сегодня Facebook

В комментариях местные жители активно комментируют забавный инцидент. Кто-то напоминает, что загорать нужно в плавках, а некоторые подчеркнули "хозяйственность" кабана. Один из пользователей сети предположил, что мужчина переодевался и в это время животные схватили пакет с одеждой.

Ирпень сегодня Facebook

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве полуголый всадник на коне заехал в супермаркет.

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