Под Киевом кабаны украли одежду у отдыхающего на пляже (фото 18+)
18:54, 06 августа 2020Курьёзы
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Мужчине пришлось догонять сразу троих животных.
У мужчины украли одежду / Ирпень сегодня Facebook
В городе Ирпень под Киевом семья диких кабанов украла одежду у одного из мужчин, отдыхавшего на пляже.
Соответствующая публикация с фото появились на странице "Ирпень сегодня" в Facebook.
"Бывает и такое", - коротко написал автор публикации. На фото видно трех кабанов, в том числе - двоих детенышей.
Ирпень сегодня Facebook
В комментариях местные жители активно комментируют забавный инцидент. Кто-то напоминает, что загорать нужно в плавках, а некоторые подчеркнули "хозяйственность" кабана. Один из пользователей сети предположил, что мужчина переодевался и в это время животные схватили пакет с одеждой.
Ирпень сегодня Facebook
Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве полуголый всадник на коне заехал в супермаркет.
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