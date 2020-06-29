В Киеве полуголый всадник верхом на лошади заехал в супермаркет (видео)

Мужчина приехал в супермаркет за пивом, а слезть с лошади постеснялся, так как был в одних трусах.

В Киеве мужчину в одних трусах и верхом на лошади заехал в один из супермаркетов за покупками.

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Об этом сообщает "Киев оперативный".

Как сообщается, необычный инцидент произошел на Виноградаре.

"Город Киев, проспект Георгия Гонгадзе. Мужчина в трусах, на коне, заехал в магазин. По-моему, за сигаретами. За пивом", - комментирует автор видео.

На видео видно, как кто-то из посетителей спрашивает у мужчины, может ли он слезть с лошади: "Не хочу. Как я в трусах пойду?" - ответил всадник.

"Ну так лошадь припарковать негде, вот и заехал", "Вот последствия закрытия психиатрических лечебниц, то ли еще будет", "Жара в действии!", "Просто конь в камеру хранения не влез", - прокомментировали происходящее пользователи сети.

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