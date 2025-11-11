Истории миллионеров, которые начинали с нуля, порой поистине удивительны.

Знаете ли вы, как самые известные миллиардеры современности заработали свои первые деньги? Кто-то продавал жевательную резинку, кто-то писал программный код, но именно первая работа научила таких людей, как Уоррен Баффет и Опра Уинфри, трудолюбию, креативности и обращению с финансами. Истории людей "Из бедных - в богатые" - в материале ниже.

Ранее мы рассказывали, как стать успешным - психолог назвала черту, которая объединяет успешных людей.

Кем были бедные люди, которые стали богатыми

Если вы спросите, какой миллиардер начинал бедно, то такой в мире не один. Сайт Investopedia.com собрал список богачей, владеющих миллиардами, у которых в детстве не было лишних денег. Некоторые из них начали работать еще подростками, а кое-кто - еще в 6 лет.

Видео дня

Уоррен Баффет, состояние - 121,4 млрд долларов

Уоррен Баффет начал строить свою миллиардную империю, когда был еще мальчиком. В шесть лет он начал продавать жевательную резинку в своем районе, а в 13 стал разносчиком газет. Чтобы разносить газету "Вашингтон Пост", Уоррен просыпался в 4:30 утра.

Уже будучи начинающим бизнесменом, Баффет даже вычел свой велосипед из налогов. В подростковом возрасте он начал бизнес по продаже пинбольных автоматов (игровые автоматы для игры в пинбол) и искал возможности для бизнеса везде, где бывал. Колледж Уоррен окончил с прибылью в 10 000 долларов от своих предпринимательских начинаний.

Неудивительно, что сегодня так много людей обращаются к Уоррену Баффету за финансовыми советами.

Опра Уинфри, состояние - 2,8 млрд долларов

Опра Уинфри - одна из тех женщин, которые сами распоряжаются своей судьбой: кажется, что все, что она делает, приносит ей успех и богатство. Однако Опра начинала с обычной работы продавщицы в продуктовом магазине - рядом с парикмахерской своего отца в Нэшвилле.

В 16 лет она перешла на работу в радиовещание - читала новости на местной радиостанции, а сегодня является влиятельной фигурой в мире СМИ.

Майкл Блумберг, состояние - 96,3 млрд долларов

Майкл Блумберг наиболее известен своей инвестиционной и политической карьерой. Но мало кто знает, что до этого он занимался самыми разными видами деятельности - уборкой снега, стрижкой газонов, продажей рождественских венков от двери к двери, а также работал в небольшой электротехнической компании.

Его родители были из среднего класса, поэтому Блумберг оплачивал свое обучение в колледже, работая парковщиком. В конечном итоге он получил степень MBA в Гарварде. Свою карьеру она начал на Уолл-стрит в компании Salomon Brothers и сейчас является одним из самых богатых людей в Америке.

Билл Гейтс, состояние - 118,8 млрд долларов

Кто не знает Билла Гейтса из Microsoft? Конкурент Apple может и любит подшучивать над не самым крутым имиджем Microsoft, но Билл Гейтс смеется всю дорогу до банка.

Этот выпускник Гарварда с юных лет следовал своей страсти к технологиям: его первой работой была должность программиста в TRW во время последнего года обучения в старшей школе. Сейчас Гейтс - один из самых богатых людей в мире и доказал всем, что быть компьютерным гиком действительно может быть выгодно. В 2008 году Билл ушел из повседневного управления Microsoft и сосредоточился на благотворительной деятельности через Фонд Билла и Мелинды Гейтс, который занимается улучшением образования, борьбой с голодом и разработкой вакцин.

Стив Джобс, состояние - 10,2 млрд долларов (на момент его смерти в 2011 году)

Основатель Apple начал свою карьеру с летней работы в HP, когда ему было всего 12 лет. Именно там он познакомился с будущим соучредителем Apple Стивом Возняком.

Несмотря на успех Apple, большая часть состояния Джобса происходит от компании Pixar, занимающейся цифровой анимацией и которую он продал Disney за 7,4 миллиарда долларов.

Джефф Безос, состояние - 171,1 млрд долларов

Задолго до того, как основал Amazon и начал продавать все, от книг до подписки на газеты, он готовил гамбургеры за грилем в McDonald's.

Безос начал работать в сети быстрого питания в Майами, когда ему было 16 лет, и часто говорил, что из этого опыта он извлек один из самых важных уроков в бизнесе: быстро доставлять товары от продавца к покупателю, не повредив их.

Джордж Лукас, состояние - 5,1 миллиарда долларов

Когда вы думаете о Джордже Лукасе, вам на ум приходит "Звездные войны" - культовая серия, которая принесла ему состояние. Лукас начал работать в киноиндустрии довольно рано, но скромно: в качестве ассистента преподавателя, обучающего фотографов ВМС США.

Затем Джордж Лукас продолжил обучение у Фрэнсиса Копполы и в конечном итоге стал голливудской иконой с состоянием в 5 миллиардов долларов, которое он заработал своим упорным и творческим трудом.

На чем зарабатывают самые богатые люди? Одной из самых популярных сфер, чем занимаются самые богатые люди, остаются финансы - инвестиции действительно могут приносить огромные доходы. Но достаточно ли только усердно работать, чтобы стать миллиардером? Безусловно, большинство миллиардеров добились успеха благодаря постоянной работе и ранним попыткам реализовать себя. Многие начинали с самых скромных работ, но их опыт показывает: чем раньше человек находит свою страсть, тем выше у него шансы на успех.

Вас также могут заинтересовать новости: