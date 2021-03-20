"Не совсем адекватного" киевлянина засняли очевидцы.

Утром 20 марта по центру Киева разгуливал голый и не совсем адекватный мужчина.

Читайте такжеГолая женщина напала на ведущую шоу в прямом эфире (видео)Об этом сообщается в Facebook-паблике «Киев оперативный».

«Потом что-то у него произошло, и он решил не пользоваться лестницей, чтобы зайти в Метроград, а просто прыгнул вниз», – говорится в сообщении.

Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра несовершеннолетним и впечатлительным!

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Автор: Катерина Шварц