Голый мужчина гулял по Киеву / скриншот
Утром 20 марта по центру Киева разгуливал голый и не совсем адекватный мужчина.
Читайте такжеГолая женщина напала на ведущую шоу в прямом эфире (видео)Об этом сообщается в Facebook-паблике «Киев оперативный».
«Потом что-то у него произошло, и он решил не пользоваться лестницей, чтобы зайти в Метроград, а просто прыгнул вниз», – говорится в сообщении.
Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра несовершеннолетним и впечатлительным!
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