Американские чиновники, возможно, думали, что можно найти способ помочь 71-летнему главе государства, который имеет лишний вес.

Во время встречи между американским посланником и самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко поднимался вопрос отмены санкций, а также белорусский лидер поинтересовался у американца, похудел ли он, пишет The Wall Street Journal.

"Это был момент близости в одной из самых странных дипломатических инициатив со времени возвращения Трампа к власти. Лукашенко хотел, чтобы Вашингтон смягчил санкции против некоторых самых прибыльных компаний его страны - и отремонтировал его президентский самолет", - отметили в материале.

Зато Лукашенко был готов обменять единственный ресурс, которого он имел достаточно, а именно политических заключенных. Если Коулу удастся добиться успеха, то это может стать пробным запуском для главной цели администрации Трампа - вывести российского диктатора Владимира Путина и экономику его страны стоимостью 2 триллиона долларов из изоляции, считают в WSJ.

"И, возможно, думали американские чиновники, можно найти способ помочь 71-летнему главе государства, который имеет лишний вес и хочет похудеть. Они решили рассмотреть возможность организации поставок Zepbound для личного использования Лукашенко", - добавили в издании.

После встречи с Лукашенко Коул сказал, что его усилия по налаживанию личных отношений с белорусским лидером имеют целью показать подход Трампа к мировым лидерам, которых Запад считает одиозными.

"Это действительно в стиле Трампа. К черту, с кем вы разговариваете, если этот человек может дать вам то, что вы хотите, это все, что имеет значение", - отметил представитель президента США.

В WSJ напомнили, что в прошлом месяце Лукашенко, который называет себя "последним и единственным диктатором в Европе", освободил 123 заключенных, среди которых лауреат Нобелевской премии Олесь Беляцкий и оппозиционерка Мария Колесникова.

Отмечается, что с момента вступления Трампа в должность Беларусь освободила более 250 заключенных из более чем 10 стран, среди которых по меньшей мере пять имеют американское гражданство. Как отмечает WSJ, это одно из крупнейших освобождений политических заключенных со времен падения коммунизма.

"Взамен США бросают экономическую спасательную веревку его режиму, одному из самых репрессивных в мире. Вашингтон отменил санкции на калий, ключевой ингредиент удобрений и важный источник твердой валюты для Беларуси, третьего по величине производителя после Канады и России. Администрация Трампа также договорилась о поставках Boeing программного обеспечения и запасных частей для государственной авиакомпании "Белавиа". В качестве дополнительного бонуса, президентский самолет получит некоторые давно необходимые ремонты", - подчеркивают в материале.

Теперь администрация Трампа надеется, что Беларусь станет примером вознаграждения, которое также может получить Путин, если Россия поможет США мирно закончить войну в Украине.

"В конце концов Путин окажется в ситуации, когда ему придется принять очень сложное решение. Важно, чтобы человек, которого он знает лучше всего и которому доверяет больше всего, высказывался положительно о сделке", - высказался одноамериканский чиновник в комментарии для журналистов.

В свою очередь в WSJ подытожили:

"Неофициальный канал Лукашенко, о котором рассказали более десятка нынешних и бывших американских и европейских чиновников, включая нескольких участников переговоров, стал неотъемлемой частью переговоров, которые ведет партнер Трампа по гольфу Стив Уиткофф, чтобы положить конец самому смертоносному конфликту в Европе со времен Второй мировой войны".

Лукашенко и война в Украине - последние новости

Ранее белорусский диктатор отличился грозным заявлением в отношении Украины. В частности он пригрозил исчезновением Украины с карты мира, если война продолжится.

"Если Украина считает, что она может победить Россию, и готова вести войну - ну пусть воюет. Но, на мой взгляд, и я думаю, Трамп придерживается такой позиции, если дальше так воевать, то Украина вообще исчезнет с карты, вообще перестанет существовать", - подчеркнул Лукашенко.

Также лидер Беларуси объяснил, почему Трамп до сих пор не закончил войну в Украине. Он считает, что если бы это зависело только от президента США, война бы давно уже закончилась.

"Здесь две конфликтующие еще стороны - Россия и Украина. И нас же туда еще присоединили, Беларусь, мы граничим с этим конфликтом, и нам тоже не безразлично, как там будут развиваться события и чем это закончится. Поэтому это многосторонний процесс. И один Трамп этот вопрос не решит", - добавил он.

