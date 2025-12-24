Луна все больше рассматривается как платформа для долговременного присутствия человека вне Земли. Проект должен обеспечить энергией лунную программу РФ и совместную российско-китайскую научную станцию.

Российская Федерация планирует разместить атомную электростанцию на Луне до 2036 года, чтобы обеспечить энергоснабжение своей лунной космической программы и совместной с Китаем исследовательской станции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление российской госкорпорации "Роскосмос".

Как отмечается, инициатива появилась на фоне активизации ведущих государств в гонке за исследование Луны - единственного естественного спутника Земли. Москва стремится вернуть себе статус одной из ключевых космических держав, которым она гордилась еще с 1961 года, когда советский космонавт Юрий Гагарин стал первым человеком в космосе.

Впрочем, отмечается в публикации, за последние десятилетия Россия существенно отстала от США и все более сильного Китая. Серьезным ударом по ее космическим амбициям стала авария беспилотной миссии "Луна-25" в августе 2023 года - аппарат разбился при попытке посадки на поверхность Луны. "Дополнительным фактором стала революция в космических запусках, связанная с деятельностью Илона Маска, которая подорвала традиционные позиции России в этой сфере", - пишет Reuters.

Что известно о проекте

В "Роскосмосе" заявили, что на строительство электростанции уже подписали контракт с авиакосмической компанией НПО имени Лавочкина. Ожидается, что она будет обеспечивать энергией элементы российской лунной программы - в частности луноходы, научную обсерваторию, а также инфраструктуру Международной лунной исследовательской станции, которую РФ планирует создавать совместно с Китаем.

"Этот проект является важным шагом к созданию постоянно действующей научной станции на Луне и переходу от разовых миссий к долгосрочной программе ее освоения", - отметили в "Роскосмосе".

Ядерный компонент - без прямого заявления

Хотя в заявлении прямо не указано, что электростанция будет атомной, среди участников проекта упоминаются "Росатом" и Курчатовский институт - ведущие структуры РФ в сфере ядерных технологий. В статье говорится, что это фактически подтверждает ядерный характер запланированного энергетического объекта.

Ранее, в июне, глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов заявлял, что среди стратегических целей корпорации - размещение атомной электростанции на Луне, а также исследование Венеры, которую часто называют "планетой-сестрой" Земли.

Почему Луна имеет значение

Луна расположена на расстоянии около 384 тысяч километров от Земли. Она играет ключевую роль в стабилизации наклона земной оси, что обеспечивает относительно стабильный климат на планете, а также является причиной океанских приливов и отливов.

На фоне новых космических гонок Луна все больше рассматривается не только как объект исследований, но и как потенциальная платформа для долговременного присутствия человека вне Земли.

Чего хотят Китай и РФ - мнение эксперта

Напомним, политолог, эксперт по вопросам обороны Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс считает, что китайско-российское сотрудничество не только углубляется, но и перешло к активным агрессивным действиям. Он привел пример - 9 декабря китайские и российские бомбардировщики, а также другие самолеты пролетели вблизи Японии и Южной Кореи, что заставило США и Японию поднять по тревоге истребители и бомбардировщики. Политолог считает, что Китай и РФ видят в США главного врага и стремятся расширить свою власть за счет США и их союзников.

