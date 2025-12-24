В киевском Охматдете открылся восстановленный мультикласс образовательного центра 'Школы Супергероев'

Мультикласс был разрушен в результате вражеского обстрела в 2024 году.

23 декабря состоялось открытие обновленного мультикласса образовательного центра ГУ "Школа Супергероев" в киевском Охматдете, который был разрушен 8 июля 2024 года в результате вражеского обстрела. Теперь десятки детей, которые проходят здесь лечение, снова имеют возможность учиться в современном и комфортном пространстве.

Именно с этого центра в Охматдете в 2016 году началась история "Школы Супергероев" - с маленького класса в токсикологическом отделении. Здесь дети не просто учились - они держались за жизнь, мечтали и оставались детьми, несмотря ни на что. Но 8 июля 2024 года российская ракета полностью разрушила здание, где находился класс. Пространство для дошкольников было повреждено, а библиотека - затоплена вместе с учебниками, подготовленными к новому учебному году.

Уже через несколько часов после атаки сотни неравнодушных украинцев приехали разбирать завалы и спасать уцелевшее. Вместе с командой Школы с первых часов была также председатель попечительского совета Наталья Мосейчук. В тот же день информационные партнеры - 1+1 media совместно с благотворительным фондом "Соломенские котики" - объявили сбор средств на восстановление пострадавших помещений. А уже на следующий день после атаки "Школа Супергероев" возобновила свою работу, обеспечив образовательный процесс в других помещениях больницы.

Видео дня

Почти полтора года спустя, благодаря собранным средствам, в отремонтированном помещении бывшей библиотеки открылся обновленный мультикласс - светлый, теплый, наполненный книгами, мебелью, современным необходимым оборудованием и учебными материалами для полноценного образовательного процесса.

"Новый мультикласс в Охматдете - это возможность вернуться к обучению в комфортных условиях для десятков детей, которые сейчас находятся в больнице. Мы благодарны всем неравнодушным украинцам и нашим партнерам за поддержку и возможность продолжить историю образовательного центра здесь. Ежедневно врачи Охматдет спасают жизни детей. А наши учителя - поддерживают и вдохновляют на скорейшее выздоровление", - отметила директор ГУ "Школа Супергероев" Наталья Жилинская.

Открытие отстроенного класса посетила и Наталья Мосейчук, председатель попечительского совета ГУ "Школа Супергероев". Она была рядом с маленькими супергероями на уроке украинского языка.

"Забыть тот страшный день невозможно, но надо жить сегодняшним. Когда мы живем в постоянных обстрелах, над нами летают ракеты, украинцы открывают школы - и это лично для меня такой, знаете, матч-реванш", - прокомментировала Наталья Мосейчук.

В сборе средств на восстановление ячейки помогал благотворительный фонд "Соломенские котики", деятельность которого направлена на помощь защитникам, спасателям и гражданским.

"Для фонда "Соломенские котики" участие в восстановлении "Школы Супергероев" стало ответом на вызов, который мы не могли игнорировать. После ракетного удара россиянами по Охматдету команде фонда болело так же, как болело всей стране. Тогда четко поняли: нужно действовать эффективно и ответственно. Мы присоединились к сбору средств и взяли на себя роль оператора помощи. Ведь убеждены: самое ценное, что имеет Украина, - это люди. В "Школе Супергероев" учились и будут учиться новые поколения украинцев, которые, несмотря на войну, получают знания и поддержку. Этот проект - о вкладе в будущее страны, и мы рады быть его частью", - рассказала заместитель директора благотворительного фонда "Соломенские котики" София Микитенко.

Жизнь в образовательном центре "Школы Супергероев" в Охматдете продолжается! В частности, эта история доказывает: образование тоже лечит.

Справка

Сегодня "Школа Супергероев" - это государственное учреждение, которое работает под патронатом Елены Зеленской. По всей Украине функционирует 23 образовательных центра в 17 областях. За все время работы более 462 тысяч образовательных услуг получили более чем 41 тысяча детей. Кроме того, с января 2024 года более тысячи детей в психиатрических отделениях начали обучение благодаря реализации флагманского проекта учреждения - "Безграничное образование". Образовательный процесс в "Школе Супергероев" обеспечивает команда из более 300 учителей, которые ежедневно работают ради того, чтобы дети имели доступ к обучению даже в самых сложных жизненных обстоятельствах.

Вас также могут заинтересовать новости: