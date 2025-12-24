В то же время президент отметил, что это соглашение невозможно было выполнить.

Россия ставит под сомнение соблюдение Украиной мирного соглашения, поскольку считает, что Киев в свое время не выполнил обязательств по Минским соглашениям.

Такое мнение во время разговора с журналистами высказал президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНИАН.

"Вы должны понять американцев, которые живут в многомесячном диалоге с россиянами, которые им говорят: да, а какой смысл, что они там подписывают или не подписывают? Они подписали Минские соглашения, они их не выполнили. Это общее мнение американцев и россиян - что Украина их не выполняла. Мы сейчас не обсуждаем правда это или не правда. Мы должны отстаивать свои интересы", - сказал Зеленский.

Видео дня

Он добавил, что хоть это соглашение и было подписано, но выполнить его было невозможно. Поскольку некоторые положения в нем заходили в тупик. А те обязательства, которые было реально выполнить - не выполняла РФ.

"Сейчас они говорят, что это Украина не выполняла. Но там соглашение было запрограммировано на то, что его невозможно выполнить, оно было так составлено и заключено. Патовая ситуация. Никто не может это сделать. Ни одна из сторон. Но считается, что Украина подписала, значит требовалось, чтобы выполняли. От Украины часто требуется немножко больше", - добавил Зеленский.

Минские соглашения

Напомним, в 2023 году бывший помощник президента РФ Владислав Сурков заявил, что при разработке Минских соглашений руководство России исходило из того, что эти договоренности не должны быть выполнены.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский ранее отмечал, что для заключения соглашения об окончании войны, Киев должен получить надежные гарантии безопасности. Он также отметил, что никто не верит в Будапештский меморандум, Минские договоренности-2 или "Минск-3", ведь надо, чтобы новые гарантии безопасности были юридически обязывающими и утверждены в парламентах.

Вас также могут заинтересовать новости: