Продать доллар можно в среднем по курсу 41,80 грн, а евро - 49,15 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 24 декабря, снизился на 9 копеек и составляет 42,30 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,80 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 7 копеек и составляет 49,90 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 49,15 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,10 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,90 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,78 грн/евро, а курс продажи - 49,45 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на 24 декабря официальный курс доллара к гривне на уровне 42,10 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 5 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, несколько ослабила позиции. Официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 49,64 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 15 копеек.

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что гривна и в следующем году будет самым прибыльным инструментом для инвестиций (в ОВГЗ и депозитах), если не брать во внимание драгоценные металлы. По его словам, Нацбанк продолжит медленно девальвировать гривну, но курс доллара в 2026 году вряд ли превысит 45 грн. Это означает, что доходность по доллару будет меньше 6%.

