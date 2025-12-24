Российская нефть застряла в море: танкеры массово простаивают возле берегов Азии, - Bloomberg

Санкции заставляют российскую нефть дольше оставаться в море, пока Москва и ее покупатели ищут новые схемы доставки.

Экспорт российской нефти достиг максимума за последние более двух с половиной лет. Однако все больше сырья не доходит до покупателей и накапливается на танкерах, которые стоят у берегов Индии и Китая.

Как пишет Bloomberg, объемы российской нефти, остающиеся в море, выросли почти на 50% с конца августа. Несмотря на рекордные показатели экспорта, по меньшей мере 20 танкеров, перевозящих российскую нефть, ждут разрешения причалить в китайских и индийских портах, а другие потратили месяцы на доставку грузов.

Всего на танкерах накопилось более 185 млн баррелей российской нефти. По оценкам Bloomberg, за последние четыре недели до 21 декабря Россия отгружала 3,87 млн баррелей в сутки. Такой рост объясняют возобновлением отгрузок из балтийского российского порта Приморск.

Частично дополнительные объемы для экспорта появились из-за сокращения переработки внутри страны. Работа нефтеперерабатывающих заводов остается ниже сезонной нормы из-за атак украинских дронов. Один из таких ударов повредил завод в Ярославле, который считается одним из крупнейших производителей топлива в РФ.

Усилило трудности для Москвы и падение цен. Стоимость российской нефти падает быстрее, чем на мировых рынках. Из-за необходимости предоставлять значительные скидки сорт Urals подешевел примерно на 25 долларов за баррель, или около 40% от пика в середине июля, а сами цены опустились до 34 долларов за баррель.

Накопление российской нефти в море совпадает с ужесточением действий США против танкеров, которые перевозят санкционное сырье из Венесуэлы. Эти действия могут вызвать беспокойство среди перевозчиков и покупателей российской нефти, которые опасаются, что их грузы также могут стать мишенью.

Хотя формально поставки российской сырой нефти в Китай и Индию сокращаются, это компенсируется ростом объемов нефти на судах без указанного конечного пункта назначения. Сейчас такой "безадресной" нефти в море больше, чем совокупно на танкерах, следующих в Китай, Индию или Турцию.

Как сообщали источники УНИАН в Главном управлении разведки. В ночь с 21 на 22 декабря ударные БпЛА поразили морской нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" на территории Краснодарского края РФ.

23 декабря стало известно, что Китай и Россия выразили поддержку Венесуэле, которой объявил нефтяную блокаду президент США Дональд Трамп. В свою очередь сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что в случае отказа от переговоров с Украиной со стороны российского диктатора Владимира Путина, президент США Дональд Трамп должен захватывать корабли с российской нефтью.

