Составлен гороскоп на январь 2026 года по восточному календарю. Три знака китайского Зодиака оказываются в особенно благоприятном потоке удачи и материального роста. Первый месяц года закладывает прочный фундамент для будущего успеха, если действовать осознанно и последовательно. Январь несет потенциал продуктивного года и проходит под сменой энергий - он начинается влиянием Свиньи и завершается энергией Крысы, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Когда намерения подкреплены конкретными шагами, обстоятельства словно начинают складываться в вашу пользу. Изобилие формируется не мгновенно, а через продуманную стратегию, готовность советоваться и проверять идеи на практике. Честный подход к делам создает ощущение устойчивости и приводит к надежным результатам. В течение месяца выделяются три особенно сильных дня для активной работы и важных действий - 2, 14 и 27 января.

Еще три даты обладают повышенным потенциалом для финансовых поступлений или приятных подарков - это 12, 13 и 25 января. В такие дни легко завязываются полезные разговоры, проходят удачные встречи и происходят значимые события. Дополнительное преимущество дают 11 и 23 января - они подходят для презентаций, обсуждений и обмена идеями. К завершению месяца появляется ощущение порядка, собранности и готовности выполнять данные обещания.

Крыса

Для Крысы январь 2026 года становится временем расчетливого и продуманного изобилия. Удача приходит через способность заранее выстраивать планы и видеть перспективу. Месяц поддерживает вас именно там, где важны системность, контроль бюджета, четкие графики и ясные договоренности - как в делах, так и в личных отношениях.

Понимание того, кто и за что отвечает, какие сроки важны и какие цели стоят перед вами, значительно упрощает жизнь. Благодаря заранее выстроенной структуре исчезает тревога из-за незавершенных вопросов. Последовательность становится вашим главным ресурсом, а изобилие - закономерным результатом такого подхода.

Пиковая продуктивность приходится на 2, 14 и 27 января. В эти дни возможны важные разговоры о будущем, предложения сотрудничества или обсуждение контрактов. Сосредотачивайтесь на поступательном движении вперед, а не только на конечной цели.

Наиболее гармоничными союзниками в этом месяце для вас становятся Дракон, помогающий в стратегическом мышлении, и Обезьяна, способная предложить нестандартные решения. Постепенные шаги и разумное распределение нагрузки позволят вам сохранить энергию, защитить личное время и более грамотно обращаться с финансами.

Свинья

Ваше изобилие в январе 2026 года формируется через поддержку окружающих. Месяц словно открывает перед вами возможности, которые ранее оставались закрытыми. Поток благ приходит через людей, их участие и готовность быть рядом. Контакты и связи становятся ключом к ощущению стабильности и уверенности.

На протяжении месяца вы будете окружены теми, кто охотно делится идеями, временем и вниманием. Вам встречаются люди, искренне настроенные на помощь и сотрудничество. Особенно благоприятное влияние оказывают Коза, дающая эмоциональную опору, и Кролик, помогающий сохранять спокойствие даже в напряженных обстоятельствах.

Если ваша цель - обрести внутреннюю безопасность, вы интуитивно почувствуете, где ее искать. Осознание того, что не все нужно делать в одиночку, возвращает веру в доброжелательность мира и людей вокруг.

Наиболее удачными днями для вас становятся 12, 13 и 25 января. Они подходят для глубоких разговоров, совместных проектов и командной работы. Поддержка может прийти самым неожиданным образом. Открытость и честность принесут плоды, а напряжение, связанное с деньгами, постепенно начнет ослабевать.

Петух

Гороскоп на месяц для Петуха связан с признанием и высокой оценкой со стороны окружающих. Ваши усилия не остаются незамеченными, и вы получаете заслуженную похвалу, одобрение и уважение. Люди видят в вас надежного, последовательного и достойного доверия человека.

Возможны финансовые поступления от родственников, друзей или в рамках профессиональной деятельности. Даже если признание кажется нематериальным, именно оно формирует прочную репутацию, которая открывает новые возможности и привлекает благоприятные обстоятельства.

Особенно удачными для вас становятся 11 и 21 января. Эти даты подходят для презентации идей, написания обращений, деловых писем и получения обратной связи, в том числе через социальные сети. Нет необходимости добиваться одобрения силой - оно приходит естественно по мере вашего роста.

Наибольшую поддержку в январе вам окажут Бык, помогающий выстроить долгосрочную стратегию, и Змея, способствующая достижению ближайших целей. Совместные усилия с этими знаками усилят ваш успех и помогут максимально эффективно использовать потенциал месяца.

